

「うたコン」美空ひばりを歌い継ぐ

5月26日放送の「うたコン」（NHK総合よる７時５７分〜）は、歌謡界の女王・美空ひばりさんの名曲を特集する。

福田こうへいが戦後の大ヒット曲「リンゴ追分」を力強く歌い上げ、梅谷心愛がダンサーたちと共に「お祭りマンボ」で盛り上げれば、川中美幸は、車夫ユニット・東京力車との共演で「車屋さん」をパフォーマンス。さらに、丘みどりによる「人生一路」、中川晃教による「柔」、長屋晴子（緑黄色社会）による「真赤な太陽」など、世代・ジャンルを越えた歌い手たちが、それぞれの思いを込めて“ひばり作品”に挑む。

また、今回のために2組のシンガーが初登場。広島在住のシンガーソングライター・二階堂和美が、反戦歌として知られる「一本の鉛筆」を歌い継ぐ。さらに、“次世代の演歌少年”として今話題を集める、長崎在住の11歳・西山琳久が「港町十三番地」に挑戦する。そして「うたのミュージアム」コーナーでは、“美空ひばり博士”こと梅谷心愛が、NHKに残る貴重なアーカイブ映像の中から、特別に選び抜いた珠玉の名演を紹介。時代を超えて観る者を魅了する、美空ひばりさんの圧巻のパフォーマンスをたっぷりと味わう。

さらに、丘みどり、福田こうへい、緑黄色社会が最新曲を披露。

「うたコン」放送予定

5月26日（火） 後７時５７分〜８時４２分 （NHK全国放送）※NHKONE（新 NHK プラス）同時配信／見逃し番組配信（放送後１週間）があります。※NHK 大阪ホールから生放送司会：谷原章介／石橋亜紗アナウンサー出演：梅谷心愛／丘みどり／川中美幸／東京力車／中川晃教／二階堂和美／福田こうへい／緑黄色社会VTR 出演：西山琳久曲目：お祭りマンボ 梅谷心愛人生一路 丘みどり夢乱舞 丘みどり車屋さん 川中美幸・東京力車一本の鉛筆 二階堂和美港町十三番地 西山琳久柔 中川晃教真赤な太陽 長屋晴子（緑黄色社会）リンゴ追分 福田こうへい志〜こころざし〜 福田こうへい章 緑黄色社会