【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：203円台半ばの壁に遮られるも201円台前半で強固な底堅さを発揮、大台定着へのパワー蓄積が続くか

【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：203円台半ばの壁に遮られるも201円台前半で強固な底堅さを発揮、大台定着へのパワー蓄積が続くか