【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：203円台半ばの壁に遮られるも201円台前半で強固な底堅さを発揮、大台定着へのパワー蓄積が続くか
【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：203円台半ばの壁に遮られるも201円台前半で強固な底堅さを発揮、大台定着へのパワー蓄積が続くか
先週（5月18日～5月25日）のまとめ
先週のスイスフラン円は、週前半に日本当局による為替介入への警戒感から一時 201.09 円まで調整を挟む激しい乱高下となったものの、そこを大底に力強い上昇トレンドへ回帰。週末から週明け25日（月）にかけて段階的に水準を切り上げ、一時 203.48 円まで上値を伸ばす非常に堅調な展開となった。上値の重さが意識されつつも、下値では根強い押し目買いが入り、長期的な上昇チャネルの底堅さを改めて実証する1週間となった。
レジスタンス意識による失速と急反落（5月18日～19日）
週明け18日（月）は 201.61 円からスタートし、欧州・ニューヨーク時間にかけて 202.42 円まで力強く買い進まれた。翌19日（火）午前には勢いそのままに一時 202.59 円まで上値を伸ばしたものの、前週来意識されていた 202.50 円超えのレジスタンス帯を前に失速。利益確定売りや日本当局による円安牽制への恐怖心が壁となり、ニューヨーク時間にかけて 201.16 円まで一気に急反落する神経質な展開となった（終値 201.23 円）。
201円台前半でのサポート確認と底打ち（5月20日～21日）
20日（水）も前日の流れを引き継いで売りが先行し、一時 201.09 円 の週安値を記録した。しかし、 201.00 円の大台を前に強烈な買い支え（押し目買い）が入ると一転して猛烈に買い戻され、一気に 201.77 円まで全戻ししてクローズ。翌21日（木）には一時 202.29 円まで再浮上するなど、 201.00- 201.10 円近辺が極めて強固な支持帯（押し目買いゾーン）として市場に強く意識され、完全に底打ちを完了した。
チャネル回帰と203円台半ばへの急伸（5月22日～25日現在）
22日（金）に入ると、足固めを完了した市場が再びスイスフラン買い・円売りに傾いた。欧州時間から段階的に水準を切り上げると、23日（土朝）には一時 203.01 円と 203 円の大台を奪還して週末をクローズ（ 202.81 円）。週明け25日（月）は、早朝の 202.32 円をボトムに再び強烈な上昇モメンタムを形成し、ニューヨーク時間にかけて一時 203.48 円 の週高値まで急伸した（終値 202.96 円）。本日26日（火）午前現在は、利益確定売りに押されて直近では 202.85 円付近（安値 202.81 円）まで小幅に調整しているものの、調整を経て再び上値を試す準備を整えつつある格好だ。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「スイスの底堅いセンチメント・SNBの政策思惑」と「為替介入リスクに伴う一時的な需給の整理」が大きな背景となっている。
• スイス側（フラン下支え）： スイス国立銀行（SNB）が3月に利下げに踏み切った後の追加利下げペースについて、欧州全体の景気センチメント緩やかな改善やインフレ動向を睨み、慎重に見極める姿勢が意識されている。これがスイスフランの底堅さを維持し、対円での上昇圧力を担保している。
• 日本側（上限意識と押し目買い）： 202.50- 203.50 円に接近する局面では常に、日本当局による「実質的な為替介入への恐怖心」が心理的レジスタンスとして機能し、19日の急反落や足元の利益確定売りをもたらした。しかし、日銀のタカ派的な政策期待が材料出尽くしとなる中、実質的な日瑞金利差が意識されると、結果的に 201.09 円への調整は「絶好の押し目買いの好機」と市場に捉えられ、週明けの 203 円台への再急騰につながった。
先週（5月18日～5月25日）のまとめ
先週のスイスフラン円は、週前半に日本当局による為替介入への警戒感から一時 201.09 円まで調整を挟む激しい乱高下となったものの、そこを大底に力強い上昇トレンドへ回帰。週末から週明け25日（月）にかけて段階的に水準を切り上げ、一時 203.48 円まで上値を伸ばす非常に堅調な展開となった。上値の重さが意識されつつも、下値では根強い押し目買いが入り、長期的な上昇チャネルの底堅さを改めて実証する1週間となった。
レジスタンス意識による失速と急反落（5月18日～19日）
週明け18日（月）は 201.61 円からスタートし、欧州・ニューヨーク時間にかけて 202.42 円まで力強く買い進まれた。翌19日（火）午前には勢いそのままに一時 202.59 円まで上値を伸ばしたものの、前週来意識されていた 202.50 円超えのレジスタンス帯を前に失速。利益確定売りや日本当局による円安牽制への恐怖心が壁となり、ニューヨーク時間にかけて 201.16 円まで一気に急反落する神経質な展開となった（終値 201.23 円）。
201円台前半でのサポート確認と底打ち（5月20日～21日）
20日（水）も前日の流れを引き継いで売りが先行し、一時 201.09 円 の週安値を記録した。しかし、 201.00 円の大台を前に強烈な買い支え（押し目買い）が入ると一転して猛烈に買い戻され、一気に 201.77 円まで全戻ししてクローズ。翌21日（木）には一時 202.29 円まで再浮上するなど、 201.00- 201.10 円近辺が極めて強固な支持帯（押し目買いゾーン）として市場に強く意識され、完全に底打ちを完了した。
チャネル回帰と203円台半ばへの急伸（5月22日～25日現在）
22日（金）に入ると、足固めを完了した市場が再びスイスフラン買い・円売りに傾いた。欧州時間から段階的に水準を切り上げると、23日（土朝）には一時 203.01 円と 203 円の大台を奪還して週末をクローズ（ 202.81 円）。週明け25日（月）は、早朝の 202.32 円をボトムに再び強烈な上昇モメンタムを形成し、ニューヨーク時間にかけて一時 203.48 円 の週高値まで急伸した（終値 202.96 円）。本日26日（火）午前現在は、利益確定売りに押されて直近では 202.85 円付近（安値 202.81 円）まで小幅に調整しているものの、調整を経て再び上値を試す準備を整えつつある格好だ。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「スイスの底堅いセンチメント・SNBの政策思惑」と「為替介入リスクに伴う一時的な需給の整理」が大きな背景となっている。
• スイス側（フラン下支え）： スイス国立銀行（SNB）が3月に利下げに踏み切った後の追加利下げペースについて、欧州全体の景気センチメント緩やかな改善やインフレ動向を睨み、慎重に見極める姿勢が意識されている。これがスイスフランの底堅さを維持し、対円での上昇圧力を担保している。
• 日本側（上限意識と押し目買い）： 202.50- 203.50 円に接近する局面では常に、日本当局による「実質的な為替介入への恐怖心」が心理的レジスタンスとして機能し、19日の急反落や足元の利益確定売りをもたらした。しかし、日銀のタカ派的な政策期待が材料出尽くしとなる中、実質的な日瑞金利差が意識されると、結果的に 201.09 円への調整は「絶好の押し目買いの好機」と市場に捉えられ、週明けの 203 円台への再急騰につながった。