◇ア・リーグ アストロズ9―0レンジャーズ（2026年5月25日 アーリントン）

アストロズの今井達也投手（28）が25日（日本時間26日）、敵地でのレンジャーズ戦に先発し、6回無安打無失点の好投を披露。4月4日（同5日）アスレチックス戦以来、51日ぶりとなるメジャー移籍後2勝目を挙げた。チームは継投でのノーヒットノーランを達成し、4連勝となった。ジョー・エスパダ監督（50）は今井の投球内容を大絶賛した。

初回、先頭のピダーソン、2番・オスナに連続四球。3番・ニモはスライダーで二ゴロ併殺に仕留めたが、2死三塁から4番・デュランにも四球を与えた。今井は初回は不安定さを見せたが、2回以降は完全に自らの投球を取り戻した。初回に24球を要したが、2回は14球、3回は11球でそれぞれ3者凡退。4回は先頭打者のニモに11球粘られた末に四球を与えたが、次打者・デュランを内角シンカーで注文通りの二ゴロ併殺。結果的にこの回も3人で終え、胸を張ってベンチへと戻った。

指揮官は2回以降、修正を施した今井に対し「1回の時点では、こんな結末になるとは誰も予想していなかっただろう。今井には脱帽だ。彼は投げ続け、戦い続けた。2つの大きな併殺、ゴロでのアウト。彼はストライクゾーンを攻め続け、6回を投げ抜いた」と確実に試合をつくり、継投でのノーヒットノーランに貢献した先発右腕を称えた。

今井は5、6回も危なげなく3者凡退で終え、安定感を示して役割を終えた。7回をオカート、8回からはメジャーデビュー戦となったサンタが2イニングを無安打無失点に封じ、球団史上5度目の継投ノーヒットノーランを達成。ポストシーズンも含め、18度目のノーヒッターとなった。

偉業を導いた右腕を「彼はとにかくストライクゾーンに投げ続けた。決して派手ではなかったかもしれないが、非常に効果的だった」と称賛。そのうえで投手陣をもり立てた野手陣についても「そして我々には素晴らしい守備陣がいる」と賛辞を送った。