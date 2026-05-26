イメージと違う!? ハライチ澤部の“素の姿”を相方・岩井が告白「仲いいのは家族だけ」

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

5月25日（月）に放送された同番組では、ゲストにハライチ・岩井勇気が登場。相方・澤部佑の意外な一面を明かした。

【映像】ハライチ澤部、飲み会前に逃走!?

今回はゲストにハライチ・岩井を迎え、MC2人がトークを展開。そのなかで、世間のイメージと違い、お笑い芸人で明るい人は多くないという話題に。

岩井が「だいたいロケに出てる明るい人って暗いですよね」と話すと、井口は「（岩井の相方の）澤部さんも、あんなに明るくしてるけど一番暗いですもんね」と返答。以前、井口が澤部と先輩の楽屋を訪れた際、飲み会に行く流れになったものの、澤部がいなくなってしまったというエピソードを明かす。

岩井が「（澤部と飲みに）1回も行ったことないの？」「結構仕事一緒になってるよね？」と聞くと、井口は1回だけしかないと答えた。

さらに岩井が「（澤部が）仲いいのは家族だけ」と言い放ち、MC陣は「（澤部は）誰も信用してないんだね…」と苦笑し、スタジオの笑いを誘っていた。