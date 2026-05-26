お酢の酸味でさっぱり食べられる！【鶏肉とキャベツの粒マスタード煮込みのレシピ】
【画像】初夏にピッタリの爽やかさ！「鶏肉の和風レモン煮」の作り方
料理家さんの思いが詰まった一冊のレシピ本には、日々の暮らしを心地よく整えるヒントが満載。「今日は何にしよう？」と迷う時間が、新しい味に出会う楽しみに変わります。
話題のレシピ本や最新のレシピ本の中から「これだけは絶対に食べてほしい！」というイチオシのレシピをピックアップ。プロの知恵が光る一皿で、いつもと違う新鮮な味に挑戦してみませんか。
■鶏肉とキャベツの粒マスタード煮込み
鶏肉とキャベツをたっぷり使った食べ応えのある一皿。
粒マスタードとお酢の酸味で、満足感がありながらさっぱり食べられます。
■材料（3〜4人分）
・キャベツ……400g
・しめじ……200g
・鶏もも肉……300g
・オリーブオイル……大さじ1/2
・塩、こしょう……各少々
・おろしにんにく……小さじ1
【A】
・水……200ml
・粒マスタード……大さじ2
・酢……大さじ2
・塩……小さじ1/2
・こしょう……少々
■作り方
（1）キャベツは4cm四方に切る。しめじは小房に分ける。鶏もも肉は一口大に切って、塩・こしょうをふる。
（2）フライパンにオリーブオイルを入れて中火で熱し、鶏もも肉を焼く。両面に焼き色がついたらおろしにんにくを加えさっと炒め合わせ、キャベツ・しめじ・【A】を入れて蓋をして、弱火にして時々混ぜながら15分ほど煮る。
（1人分 カロリー:225kcal／糖質:5.2g／たんぱく質:16.0g）
■プロフィール
松田リエ……看護師・保健師・食事管理ダイエット講師、Belle Lus株式会社代表取締役。Belle Life Style 協会代表理事。1986年生まれ、三重県在住。看護師としてがん患者の周術期のケアを担当後、保健師として糖尿病の人などへの保健指導（食事・運動）に従事した。自身も53キロ→41キロに痩せ、2016年、食事管理ダイエット講師として起業。ダイエット受講生4500名以上、ダイエットサポーター養成講座受講生1000名以上の規模まで成長している。3児のママ。著書多数。
レシピ考案／松田リエ
撮影／竹内 翔
※本記事は松田 リエ著の書籍『ひとさじで変わる 瞬食お酢ダイエット』（KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました。