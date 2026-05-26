乃木坂46金川紗耶が長い手足や美くびれ際立つ寝そべり白ビキニ姿公開！「美しさがレベチ」「まさにビーナス」「スタイル抜群」とファン歓喜

【動画】涼しげな浴衣姿で無邪気に風船ヨーヨーを楽しむ乃木坂46の金川紗耶

乃木坂46金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』の公式Xが更新され、爽やかな白いビキニ姿のショットを投稿した。

■配信登場時の浴衣姿も披露

6月30日に1st写真集『好きのグラデーション』（主婦の友社）を発売する金川が、5月25日に2回目となる発売記念の生配信を乃木坂46公式YouTubeチャンネルで行った。

生配信での購入者に、本編未掲載カットを使用した“折り目なしB3ポスター”と、同じく本編未掲載カットを使用した“ポストカードサイズのカード”がW特典として付けられた。

ポスターに使われたのは、手足の長さや美しいくびれなど、スタイルの良さ際立つ白いビキニ姿で、プールサイドに寝そべるショット。カードには、美しいヒップラインが印象的なショート丈のモコモコニット姿のショットが使われている。

SNSには「反則レベルの美しさ」「白ビキニめっちゃカワイイくて萌え」「美しさがレベチ」「まさにビーナス」「スタイル抜群」といった声を見ることができる。

■金川紗耶が夏を感じさせる涼しげな浴衣姿で生配信

2回目となった生配信は、夏祭りっぽい飾り付けで、金川も涼しげな浴衣姿で登場した。

浴衣姿で風船ヨーヨーを楽しむおちゃめな姿を収めたショート動画も公開している。