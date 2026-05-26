先週１週間の「ヒーローインタビュー」を振り返る「ピックアップヒーローズ」。



今週は２０２５年に１３回お立ち台に立ったこの選手の、今シーズン初めてのヒーローインタビューです。



（郡司裕也選手）「今季初ヒーローインタビューなのでちょっと緊張しているんですけど、打ててよかったですね」





５月１９日の楽天戦。１点差を追う２回ウラに、ランナーを一人置いて打席が回ってきた郡司裕也選手。打球は左中間スタンドへ、郡司選手の４月３日以来となる第３号ホームランは、試合を決める一打となりました。（郡司裕也選手）「ファンの皆さんも『郡司そろそろ打てよ』って思っていたと思うんですけど、本当に今シーズンなかなか期待に応えるバッティングができずにいたので、きょうを境にこういうバッティングをしていきたいと思っていたのでよかったなと思います」（郡司裕也選手）「さすがにオレ、カッコイイと思いましたね」（郡司裕也選手）「サヨナラ男すぎますね、さすがにね。今後は“サヨナラ郡司”でやっていこうと思います」（郡司裕也選手）「こんなイケメンなピッチャーと組ませてもらうのは気が引けるんですけど、僕は心のイケメンとしてやっているので、イケメンバッテリーということでいいですかね」２０２５年はチーム最多の１３回、お立ち台に立った郡司選手。この日は今シーズン初めてとなるヒーローインタビューでーＱ.郡司選手のドミれポイントはヒーローインタビューですね？（郡司裕也選手）「自分で（ドミれポイントを）『ヒーローインタビュー』と言っておいて全然ヒーローインタビュー来ないので、めっちゃ恥ずかしかったんですけど、やっと１回目の（ヒーロー）来られてよかったと思います。あの一打をきっかけに『郡司の逆襲』を始めたいと思いますので、みなさん乞うご期待ということでよろしくお願いします。郡司の逆襲とともにファイターズの逆襲も始まっていくと思います。期待してください。よろしくお願いします」