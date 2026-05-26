假屋崎省吾 （C）ORICON NewS inc.

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　華道家の假屋崎省吾（67）が24日、自身のブログを更新。軽井沢の別荘を公開し、豪華な内装や美しい景観に反響が寄せられている。

【写真】「豪華で素晴しいですねぇ〜」“まるで美術館”！假屋崎省吾のラグジュアリーな別荘

　假屋崎は「軽井沢の別荘に着きました〜っ!!」とつづり、吹き抜けになった開放感あふれるリビングや、大きな窓から見える新緑、花柄の壁紙が印象的な室内など、広々とした豪華な室内がわかる複数枚の写真を投稿した。

　「ほんとに久しぶりに来たけど、落ち着きます」「新緑がとても美しい」「まったく変わらない静けさ」と、軽井沢での時間を満喫している様子を伝え、「軽井沢駅前がガラッと変わってビックリ」「軽井沢、寒い」とも明かしている。

　コメント欄には「豪華で素晴しいですねぇ〜」「凄い」「別荘 憧れます」「軽井沢の優しい静けさと雰囲気…伝わってまいりました」「ピアノもステキですね」「お掃除頑張ってくださいね！」などと、ラグジュアリーな別荘に驚きの声や称賛する声が寄せられていた。