“まるで美術館”假屋崎省吾、軽井沢の別荘を公開 緑に囲まれた贅沢な空間に反響「豪華で素晴らしい」「凄い」
華道家の假屋崎省吾（67）が24日、自身のブログを更新。軽井沢の別荘を公開し、豪華な内装や美しい景観に反響が寄せられている。
【写真】「豪華で素晴しいですねぇ〜」“まるで美術館”！假屋崎省吾のラグジュアリーな別荘
假屋崎は「軽井沢の別荘に着きました〜っ!!」とつづり、吹き抜けになった開放感あふれるリビングや、大きな窓から見える新緑、花柄の壁紙が印象的な室内など、広々とした豪華な室内がわかる複数枚の写真を投稿した。
「ほんとに久しぶりに来たけど、落ち着きます」「新緑がとても美しい」「まったく変わらない静けさ」と、軽井沢での時間を満喫している様子を伝え、「軽井沢駅前がガラッと変わってビックリ」「軽井沢、寒い」とも明かしている。
コメント欄には「豪華で素晴しいですねぇ〜」「凄い」「別荘 憧れます」「軽井沢の優しい静けさと雰囲気…伝わってまいりました」「ピアノもステキですね」「お掃除頑張ってくださいね！」などと、ラグジュアリーな別荘に驚きの声や称賛する声が寄せられていた。
【写真】「豪華で素晴しいですねぇ〜」“まるで美術館”！假屋崎省吾のラグジュアリーな別荘
假屋崎は「軽井沢の別荘に着きました〜っ!!」とつづり、吹き抜けになった開放感あふれるリビングや、大きな窓から見える新緑、花柄の壁紙が印象的な室内など、広々とした豪華な室内がわかる複数枚の写真を投稿した。
「ほんとに久しぶりに来たけど、落ち着きます」「新緑がとても美しい」「まったく変わらない静けさ」と、軽井沢での時間を満喫している様子を伝え、「軽井沢駅前がガラッと変わってビックリ」「軽井沢、寒い」とも明かしている。
コメント欄には「豪華で素晴しいですねぇ〜」「凄い」「別荘 憧れます」「軽井沢の優しい静けさと雰囲気…伝わってまいりました」「ピアノもステキですね」「お掃除頑張ってくださいね！」などと、ラグジュアリーな別荘に驚きの声や称賛する声が寄せられていた。