好守備を見せた後喜び全開でベンチに戻るホワイトソックスの西田陸浮選手(写真：アフロ)

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◇MLB ホワイトソックス3-1ツインズ(日本時間26日、レート・フィールド)

MLB・ホワイトソックスの西田陸浮選手がメジャー初昇格を果たし、ツインズ戦に先発出場しました。

西田選手は東北高校からマウント・フッド短期大学に留学すると、その後オレゴン大学へ編入。23年MLBドラフト11巡目(全体329位)でホワイトソックスに入団しました。

「9番・ライト」として出場した西田選手は、2回の守備で2アウト走者一・二塁の局面を迎えますが、ライトへの安打を冷静に対処するとキャッチャーへワンバウンド送球し、ホーム生還を阻止。ピンチを切り抜けます。この捕殺を西田選手は「刺せると思って投げる時に、靴脱げたんで、『やばっ』っと思って(笑)。 でも、ちょっと多分ずれてましたよね。上手いこと拾ってくれたっすけど。 ちゃんと投げないとダメっすね」と振り返ります。

打撃では4回にツインズ先発のゼビー・マシューズ投手の4球目の86.2マイル(約138キロ)のスライダーを捉えます。鋭い当たりにセカンドがボールをこぼしヒットとなりました。

メジャーデビューを終えた西田選手は「めっちゃ早かったっす。めっちゃ早かったんで、ほぼ覚えてないっす。 とりあえず集中してました」とコメント。試合前に「まだ自分がメジャーリーガーやと思ってないですし。なんつーかな、自分からしたらやっぱりいいレベルで、野球続けれるってか、野球続けてることに意味があるので僕の中で。メジャーリーグっていう実感はないです。僕はメジャーリーガーじゃないです」と話していた西田選手。初昇格、初先発、初ヒットを記録した後も「メジャーリーガーと一緒にやってるなっていうのはあります。でも、自分がメジャーリーガーだなっていうのは思ってないです。まだ1試合だけなんで、頑張ります」と謙遜しました。