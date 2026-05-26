◇MLB ホワイトソックス3-1ツインズ(日本時間26日、レート・フィールド)

MLB・ホワイトソックスの西田陸浮選手がメジャー初昇格を果たし、ツインズ戦に先発出場しました。

西田選手は東北高校からマウント・フッド短期大学に留学すると、その後オレゴン大学へ編入。23年MLBドラフト11巡目(全体329位)でホワイトソックスに入団しました。

「9番・ライト」として出場した西田選手は、2回の守備で2アウト走者一・二塁の局面を迎えますが、ライトへの安打を冷静に対処するとキャッチャーへワンバウンド送球し、ホーム生還を阻止。ピンチを切り抜けます。この捕殺を西田選手は「刺せると思って投げる時に、靴脱げたんで、『やばっ』っと思って(笑)。 でも、ちょっと多分ずれてましたよね。上手いこと拾ってくれたっすけど。 ちゃんと投げないとダメっすね」と振り返ります。

打撃では4回にツインズ先発のゼビー・マシューズ投手の4球目の86.2マイル(約138キロ)のスライダーを捉えます。鋭い当たりにセカンドがボールをこぼしヒットとなりました。

メジャーデビューを終えた西田選手は「めっちゃ早かったっす。めっちゃ早かったんで、ほぼ覚えてないっす。 とりあえず集中してました」とコメント。試合前に「まだ自分がメジャーリーガーやと思ってないですし。なんつーかな、自分からしたらやっぱりいいレベルで、野球続けれるってか、野球続けてることに意味があるので僕の中で。メジャーリーグっていう実感はないです。僕はメジャーリーガーじゃないです」と話していた西田選手。初昇格、初先発、初ヒットを記録した後も「メジャーリーガーと一緒にやってるなっていうのはあります。でも、自分がメジャーリーガーだなっていうのは思ってないです。まだ1試合だけなんで、頑張ります」と謙遜しました。