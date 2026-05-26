【ワシントン＝阿部真司、カイロ＝村上愛衣】米国のルビオ国務長官は２５日、戦闘終結に向けたイランとの協議を巡り、合意には「少し時間がかかる」との見通しを示した。

訪問先のインドで記者団に語った。イラン側と水面下で詰めの協議が続いている模様だ。

ルビオ氏はホルムズ海峡の開放について「極めて堅実な案が提示されている」と述べ、「（トランプ大統領が）悪い合意を結ぶつもりは決してない」と語った。

トランプ氏は２５日、自身のＳＮＳで、焦点の一つであるイランの高濃縮ウランについて、米国への引き渡しを求める一方、引き渡されない場合は「イランとの協力の下、その場で、または他の適切な場所で破壊される」とした。国際機関が監視する必要性も指摘した。これに先立つ投稿では、イランとの協議の結論を急がない姿勢を強調した。

一方、イラン外務省のエスマイル・バガイ報道官は２５日の記者会見で、「交渉の焦点は戦争を終わらせることで、現段階では核問題について議論していない」との立場を繰り返した。ホルムズ海峡の管理についても「交渉の対象ではない」と述べた。バガイ氏は「我々が議論している多くのテーマで合意に達したのは事実だ。しかし、合意の署名は差し迫っていない」との認識を示した。

イラン国営テレビ傘下のプレスＴＶなどによると、米国との協議の代表団を率いるイランのモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長とアッバス・アラグチ外相が２５日、カタールを訪問した。報道によると、両氏は、カタールのタミム・ビン・ハマド・サーニ首長らと会談する予定だ。カタールは中東における金融の拠点の一つで、米国とのパイプを持つ。中央銀行総裁も同行しており、イランの資金を凍結している制裁解除の条件について協議するとみられる。