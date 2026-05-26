1994年に創刊された月刊誌『ダ・ヴィンチ』が、10月6日発売の2026年11月号をもって休刊することが26日、発表されました。

月刊誌『ダ・ヴィンチ』を発刊しているKADOKAWAは、公式サイトを通じて同誌の休刊を発表。その理由について、「昨今の出版市場の劇的な変化や、読者の情報摂取スタイルの多様化を背景に、今後は紙媒体としての役割に一つの区切りをつけ、これまで培ってきた編集力とブランドを次なるステージへと継承・発展させるべく、今回の決定となりました」と明かしました。

なお、姉妹メディアであるWEBサイト『ダ・ヴィンチWeb』については、今後も継続して運営するとし、「雑誌『ダ・ヴィンチ』が大切にしてきた思いや求められる役割を継承し、今後はWebならではの機動力を活かし、より一層充実したコンテンツの提供に努めてまいる所存です」とつづっています。

KADOKAWAによると、月刊誌『ダ・ヴィンチ』は1994年4月に株式会社リクルートで創刊。その後、株式会社メディアファクトリーへの移管を経て、2013年以降は株式会社KADOKAWAから刊行を続け、現在に至るということです。話題の新刊から、時代を超えて読み継がれる名作などを紹介する『本の情報誌』で、小説やコミックを原作とする映画・ドラマ・アニメなど幅広いジャンルを取り上げてきました。