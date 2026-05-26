#Mooove!・姫野ひなのが5月15日発売の「Sweet Girls」で初表紙を飾り、アザーカット6点が公開された。

#Mooove!・姫野ひなの「Sweet Girls」

#Mooove!・姫野ひなの「Sweet Girls」

姫野ひなのは、アイドルグループ・#Mooove!のリーダーで、担当カラーは青色。SNS総フォロワー数は200万人を超え、、ABEMA『しくじり学園 放送室』への出演や、TikTokドラマ『ラブピクション』へのレギュラー出演など幅広く活躍。さらに、日頃から前向きな姿勢を大切にしており、“毎日を楽しみにかえるポジティブマスター”としてSNSでも多くの支持を集めている。

アイドル活動としては、2024年開催の「TOKYO IDOL FESTIVAL 2024」のメインステージ争奪戦で優勝し、グループ結成当初から目標としていたTIFメインステージ出演を果たした。2025年5月に結成2周年を迎え、7月9日には初のCDをリリース。その後、4都市9会場でリリースイベントを開催し、あわせて8都市8公演の全国ツアーを完走した。

さらに、2025年8月には京セラドーム大阪で開催された 「KANSAI COLLECTION 2025 A/W」に初出演。そして、12月13日には、グループ史上最大キャパシティとなるLINE CUBE SHIBUYAで、新メンバーを迎えてのツアーファイナルを開催した。

5月23日（土）には、Zepp Shinjukuでグループ結成3周年記念ワンマンライブの開催を控えている。

姫野ひなの コメント

◆『SweetGirls』初表紙おめでとうございます。

ありがとうございます！

新たな表紙をまたひとつかなえられて、本当にうれしいです。

こうして『SweetGirls』さんの初表紙を飾らせていただけたのも、いつも応援してくださる皆さんのおかげです。

SNSの反応やイベントでの言葉、ひとつひとつにたくさん支えられてここまで来られました。

今回は一緒に過ごしてるような、彼女間だったりピュアピュアなひなのんがたくさん詰まっているので、ぜひたくさん見てほしいです！

そして「ひなのんを応援しててよかった」って思ってもらえるように、これからももっと頑張ります！

◆今回の表紙撮影を通じて、あらためて気づいた「自分の好きなところ」はどこですか？

撮影がすごく楽しいことです！

どの時間も全部楽しくて好きな時間で、撮影中ずっと素でいられるところです。

カメラを向けられている時も、ふとした瞬間の表情も、心からの楽しいとキラキラした気持ちを誌面でお届けできてたらうれしいです。

撮影中もありのままでいられるところが自分の好きなところです！！！

◆#Mooove!も3周年を迎え、5月23日にZepp Shinjukuでの初ワンマンライブが目前です。3年前の「まだ何も知らなかった自分」と、表紙を飾るほど輝いている「今の自分」、この3年間で、ステージ上でのパフォーマンスや応援してくださる皆さんへの想いはどう変化しましたか？

3年前は、本当に右も左も分からなくて、ただ目の前のことに必死でした。

ライブひとつするにも、自分のことで精いっぱいだったなと感じます。

でもこの3年間、たくさんの方が#Mooove!を見つけてくれて、応援してくれて、「ひなのんがいるから頑張れるよ」って言葉をもらうたびに、ステージに立つ意味が少しずつ変わっていきました。

今は自分が輝きたいだけじゃなくて、応援してくれる君の毎日を少しでも明るくしたいとか、「今日来てよかった」って思ってもらえる時間を届けたいっていう気持ちがすごく大きいです。

表紙を飾らせていただけるような経験も、Zepp Shinjukuでワンマンライブができることも、全部当たり前じゃなくて、ひとつひとつみんながつないでくれた夢だと思っています。

だからこそ、5月23日は私たちの夢を、みんなとかなえた日にしたいです。

3年前には想像できなかった景色を、いつも支えてくれるみんなと一緒に見られることが、本当に幸せです。

◆ この1冊を手に取る読者の皆さんに、どんなメッセージを届けたいですか？また、3周年を共に祝う皆さんへ、これからの未来に向けた約束を一言お願いします。

この1冊を通して、少しでも誰かの毎日に元気を届けられたらうれしいです！

うれしい時も、ちょっと疲れちゃった日も、「また頑張ろう」って思える存在になりたくて、いつも活動しています。

今回の撮影では、自分らしさをたくさん詰め込んだので、ページをめくるたびにいろんなひなのんを楽しんでもらえたらうれしいですし、「#Mooove!っていいな」「姫野ひなのに出会えてよかった」って思ってもらえたら幸せです！

そして3周年を一緒に迎えてくれる皆さんへ。

ここまで来るまで、楽しいことばかりじゃなくて、不安になった日も、立ち止まりそうになった瞬間もたくさんありました。

でもそのたびに、みんなの言葉や存在に何度も救われて、私はステージに立ち続けることができました。

だから今の夢も、これからかなえたい未来も、全部ひなのひとりのものじゃなくて、君とと一緒に育ててきた夢だと思っています。

これから先、どんな景色を見に行っても、今こうして隣で支えてくれているみんなのことを絶対に置いていきません。

「ひなのんを応援していてよかった」って胸を張って言ってもらえる存在で居続けること。

そして、何年先も変わらず、みんなの帰ってこられる場所でいることを約束します。

撮影／篠田直人

ヘア&メイク／塩田結香

スタイリスト／工藤沙恵（ミタケイショウ）

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