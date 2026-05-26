舞台『ダンダダン』第1弾ビジュアル＆キャスト解禁 モモ役は元AKB48・村山彩希
漫画『ダンダダン』初の舞台化作品の第1弾ビジュアルとキャストが解禁された。
【写真】舞台『ダンダダン』モモ役は元AKB48の村山彩希 キャラクタービジュアル
『ダンダダン』は、コミックス累計発行部数1200万部、アプリ内閲覧数が10億回を突破した、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載中の龍幸伸による漫画作品。
舞台の本タイトルは、舞台『ダンダダン』〜Occultic Stage〜に決定した。霊媒師家系で、幽霊は信じるが宇宙人を信じない女子高生・モモ（綾瀬桃）役を演じるのは、アイドルグループ・AKB48の元メンバーで卒業後はミュージカルで単独主演を務めるなど、演技力に定評のある村山彩希。村山は「初めての2.5次元舞台なので緊張はしていますが、あの素敵な世界観が舞台でどう表現されるのか私自身とてもわくわくしています」とコメントを寄せた。
モモと一緒にさまざまな怪異に立ち向かう、オカルトマニアの男子高生・オカルン（高倉健）役に二宮礼夢、妖怪・ターボババアの呪いで変身したオカルン（変身）役に百名ヒロキ。オーディションによって選出されたキャスト2名がオカルンの変身前と変身後をそれぞれ演じる。
モモの祖母で、年齢不詳の美魔女霊媒師・星子役を演じるのは中別府葵。モモとオカルンの同級生で校内屈指の人気を誇る美少女・アイラ（白鳥愛羅）役を田中梨瑚、さらさらヘアーとアクロバティックな動きが特徴的な妖怪・アクロバティックさらさら役を山崎里彩が務める。
舞台『ダンダダン』〜Occultic Stage〜は、東京都・日本青年館ホールにて8月26日〜9月3日、大阪府・SkyシアターMBSにて9月11日〜9月13日に上演。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■村山彩希（モモ役）
舞台「ダンダダン」のモモ役を演じさせていただけること、とても嬉しく感じています。初めての2.5次元舞台なので緊張はしていますが、あの素敵な世界観が舞台でどう表現されるのか私自身とてもわくわくしています。
強くてかっこよくて、みんなから愛されるモモとして、ステージで生きられるように一生懸命向き合っていきたいと思います。劇場で沢山の方に会える日を楽しみにしております...！！！
■二宮礼夢（オカルン役）
まずは『ダンダダン』5周年おめでとうございます！ 大好きな『ダンダダン』の大切な年に初の舞台化、そしてジブンがオカルンを演じられることが本当に嬉しいです！
『ダンダダン』の持つ作品のエネルギーをオカルンとして存分にお届けできるよう、精一杯頑張ります！宇宙人を信じていない人も、幽霊を信じていない人も、ぜひ劇場で怪異を体験してください！
■百名ヒロキ（オカルン・変身役）
オカルンの変身後を演じます。オカルンの“本気モード”は、作中でもずっと使えるわけではありません。その一瞬に全てを燃やしている感じが凄く好きです。
『ダンダダン』が持っている猛スピードに置いてかれないよう、稽古から全力を出し尽くしたいと思います。舞台でしか出せない熱量で『ダンダダン』をまっすぐ届けられるよう頑張ります！ぜひ楽しみにしていてください。
【写真】舞台『ダンダダン』モモ役は元AKB48の村山彩希 キャラクタービジュアル
『ダンダダン』は、コミックス累計発行部数1200万部、アプリ内閲覧数が10億回を突破した、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載中の龍幸伸による漫画作品。
舞台の本タイトルは、舞台『ダンダダン』〜Occultic Stage〜に決定した。霊媒師家系で、幽霊は信じるが宇宙人を信じない女子高生・モモ（綾瀬桃）役を演じるのは、アイドルグループ・AKB48の元メンバーで卒業後はミュージカルで単独主演を務めるなど、演技力に定評のある村山彩希。村山は「初めての2.5次元舞台なので緊張はしていますが、あの素敵な世界観が舞台でどう表現されるのか私自身とてもわくわくしています」とコメントを寄せた。
モモの祖母で、年齢不詳の美魔女霊媒師・星子役を演じるのは中別府葵。モモとオカルンの同級生で校内屈指の人気を誇る美少女・アイラ（白鳥愛羅）役を田中梨瑚、さらさらヘアーとアクロバティックな動きが特徴的な妖怪・アクロバティックさらさら役を山崎里彩が務める。
舞台『ダンダダン』〜Occultic Stage〜は、東京都・日本青年館ホールにて8月26日〜9月3日、大阪府・SkyシアターMBSにて9月11日〜9月13日に上演。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■村山彩希（モモ役）
舞台「ダンダダン」のモモ役を演じさせていただけること、とても嬉しく感じています。初めての2.5次元舞台なので緊張はしていますが、あの素敵な世界観が舞台でどう表現されるのか私自身とてもわくわくしています。
強くてかっこよくて、みんなから愛されるモモとして、ステージで生きられるように一生懸命向き合っていきたいと思います。劇場で沢山の方に会える日を楽しみにしております...！！！
■二宮礼夢（オカルン役）
まずは『ダンダダン』5周年おめでとうございます！ 大好きな『ダンダダン』の大切な年に初の舞台化、そしてジブンがオカルンを演じられることが本当に嬉しいです！
『ダンダダン』の持つ作品のエネルギーをオカルンとして存分にお届けできるよう、精一杯頑張ります！宇宙人を信じていない人も、幽霊を信じていない人も、ぜひ劇場で怪異を体験してください！
■百名ヒロキ（オカルン・変身役）
オカルンの変身後を演じます。オカルンの“本気モード”は、作中でもずっと使えるわけではありません。その一瞬に全てを燃やしている感じが凄く好きです。
『ダンダダン』が持っている猛スピードに置いてかれないよう、稽古から全力を出し尽くしたいと思います。舞台でしか出せない熱量で『ダンダダン』をまっすぐ届けられるよう頑張ります！ぜひ楽しみにしていてください。