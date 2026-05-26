タレント・藤崎奈々子が23日、自身のインスタグラムを更新。大胆に髪を切った姿を公開し、話題となっている。



【写真】自らハサミも 大胆30cmで印象がらりのボブヘア

藤崎は「将来絶対ハゲる自信がありすぎたので、自分の髪で部分ウィッグを作りたくて頑張って伸ばした髪を30センチ以上切りました！」と理由も明かしながら報告し、ボブヘアに変身した姿をアップ。髪を切る様子を動画も公開した。



背中まで伸びた髪を結わえて束にし、自らカットするシーンも。「切った瞬間の頭の軽さに衝撃！ 髪ってこんなに重かったの?!と…」と自身でも衝撃を受けた様子。ハサミを持ちながら切った髪を手に取ってながめるショットも披露した。



大幅イメチェンも「ふんわりボブスタイルにもなるし、コンパクトにすればショート風味も味わえるお得な髪型♡ シャンプーも瞬時に終わるしドライヤーもぐわぐわっと当てればすぐ乾く もうすぐ夏だし、いい時にサマーカットできて大満足♪」と自撮りをする姿は出来映えに納得をうかがわせる表情だ。



襟足がきれいに整えられた写真とともに、髪が長かった時期の写真も投稿。「さよならロン毛 これからウィッグに生まれ変わるのも楽しみ！ いくつかお店があるみたいなので、これから比較検討して製作しまーす♪」と結んだ。



短くなったヘアスタイルに、ファンからは「お洒落も幅が広がりそう～」「ショートヘア可愛い～」といった称賛の声が寄せられたほか、「ハゲる自信って笑」「地毛でウィッグ ナイスアイディアすぎる」「部分ウィッグ!!気になります」「ウィッグ見たいな」と完成を待ち焦がれるコメントも届いていた。



（よろず～ニュース編集部）