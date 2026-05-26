中国ファーウェイが世界最大のファウンドリー企業である台湾TSMCとの技術格差を縮められる次世代半導体技術の開発に成功したと明らかにした。

ブルームバーグによると、ファーウェイの半導体設計子会社ハイシリコンの何庭波社長はこの日開かれた半導体カンファレンスで独自開発した「ロジックフォールディング技術」を活用し2031年までに1．4ナノメートルチップの生産に入ると発表した。

TSMCは同水準の製品を2028年から量産する計画だと明らかにしている。

何社長は発表で、「持続可能な進化に向けた新しい方法を見つけた。オランダASMLの先端極端紫外線（EUV）露光装備がなくても半導体製造能力を大きく向上させられる」と強調した。

ファーウェイはこの秋発売予定のモバイルチップ「キリン」に初めてロジックフォールディングアーキテクチャーを適用する予定だ。この技術はチップ内のトランジスター集積度を高めてデータ伝送効率を改善し性能を引き上げる方式だという。

何社長は「今年業界全体を驚かせる何かを準備してきた。単純な改善ではなく巨大な跳躍になるだろう」と話した。

関連発表後、ハイシリコンのファウンドリーパートナーである中国SMICの株価はこの日18％以上急騰した。

業界では現在TSMCの技術力がファーウェイやSMICより約5年先を進んでいるという評価が支配的だ。ただファーウェイが実際に1．4ナノチップの量産に成功する場合、EUV装備が5ナノ以下の工程に必須という既存の半導体業界の通念を揺るがすことになるとの分析が出ている。