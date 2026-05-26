Netflixアニメ『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』（『ケデハン』）の主題歌『Golden』が、米国3大大衆音楽授賞式「アメリカン・ミュージック・アワーズ」（AMAs）で「ソング・オブ・ザ・イヤー」（今年の歌）賞を受賞した。『Golden』は25日（現地時間）、米国ラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで開催された授賞式で「ソング・オブ・ザ・イヤー」に選ばれた。『Golden』はアレックス・ウォーレンの『Ordinary』、モーガン・ウォーレンの『I’m The Problem』、テイラー・スウィフトの『The Fate of Ophelia』、エラ・ラングレーの『Choosin’ Texas』など9曲の競合作をおさえて受賞作に選ばれた。

劇中の仮想ガールグループHUNTR／X（ハントリックス）の歌を歌った韓国系米国人歌手のイジェ（EJAE）とレイ・アミが授賞式に出席し、トロフィーを手にした。一緒に歌ったもう一人の歌手オードリー・ヌナは授賞式を欠席した。

イジェは「この歌と映画はファンのおかげで大きな力を得た」とし、「ホンムーンを閉じた。ファンと『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』チームに感謝する」と感想を述べた。またこの日、31回目の誕生日を迎えたレイ・アミに向けて「誕生日おめでとう」と語りかけた。

レイ・アミもファンダム、家族、友人など感謝する人々の名前を挙げた後、「人生を変えた一年をもたらしてくれた『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』チームに感謝する」と述べた。

イジェが作曲に参加した『Golden』は、映画の成功とともに、伸びやかな高音と大衆的なメロディーを前面に押し出し、米ビルボード（Billboard）のメインシングルチャート「HOT 100」で8週間にわたり1位を記録し、世界的な人気を博した。

『Golden』はこれに先立ちグラミー賞をはじめ、アカデミー賞、ゴールデン・グローブ賞など主要なグローバル授賞式でも受賞していた。