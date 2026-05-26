お笑いコンビ「シソンヌ」の長谷川忍（47）が、25日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。人気アイドルとの共演が増えたきっかけについて語った。

長谷川のイメージについて、同番組MCのMEGUMIは「いろんなMCの方と絡んでらっしゃって、誰でも大丈夫みたいな」と絶賛。中でも若手アイドルとの共演について「心構えはあるんですか？」と質問した。

すると長谷川は「基本的にリスペクトしてますけど」と強調しつつ、「俺がナメてるんで。別にこいつらに嫌われてもいいやぐらいに思ってる」とぶっちゃけ。「その感じで俺が行くんで面白がられる」と明かした。

そして「俺、個人の意見ですけど」と前置きし、アイドルに対して「妙にみんなが気を遣う。俺はずっと気持ち悪くて。“なんでこいつらは、それに当たり前のような顔をして立ってるんだろう”と思って、それで（絡んで）行くようになった」と告白。「そしたら向こうも意外と返してくれるんで、呼ばれることが増えた」と振り返った。

また「俺が言うから面白いんでしょうね。“お前ごときが”」と自身を下げながら、「例えばヒコロヒーが言うと、向こうも萎縮すると思う。だけど俺が言うから、“誰が言ってんすか！”って言える」と自虐気味に説明した。

これを受けて、公私にわたり親交のあるお笑いタレント・ヒコロヒーが「ホントにちっちゃい梅沢富美男さんやと思ってる」と話すと、長谷川は「俺はずっと言われてて」と以前から指摘されていることを告白。「“そんなワケねぇよ”と思ってたけど、梅沢さんがテレビに出てるのを見て、“あ、親父？”って思った。“あれ？血縁じゃないよな”って」と笑いを誘っていた。