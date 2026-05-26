＜26日（火）の天気＞

奄美では梅雨前線の影響で大雨になっていて、朝には鹿児島・喜界空港で1時間に67ミリの非常に激しい雨が降りました。昼過ぎにかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。梅雨前線が徐々に北上するため、夜にかけて奄美〜種子島・屋久島地方に発達した雨雲がかかる予想です。

●予想24時間降水量（27日昼まで、多いところ）

鹿児島県（奄美地方を除く） 120ミリ

奄美 100ミリ

土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。

一方、本州付近は東海上の高気圧の圏内で、日差しの届いているところが多くなっています。ただ、梅雨前線に近い九州南部で雨の降っているところがあります。

午後は九州で雨の範囲が広がり、夜は四国でも雨が降り出す見込みです。そのほかの西日本から北海道は引き続き晴れ間がありますが、夕方以降は関東の山沿いでにわか雨がありそうです。

前日より湿度が高くなるところが多く、九州や四国では梅雨のような蒸し暑さになるでしょう。こまめに水分をとり、エアコンも活用して熱中症に気をつけましょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

沖縄八重山地方には前日に引き続き、熱中症警戒アラートが発表されています。

札幌 24℃（＋1）

仙台 24℃（±0）

新潟 27℃（＋5）

東京 27℃（±0）

名古屋 28℃（±0）

大阪 32℃（＋1）

鳥取 32℃（±0）

高知 28℃（±0）

福岡 30℃（-2）

那覇 30℃（＋1）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

27日（水）は広く雨が降り、九州では28日（木）にかけて警報級の大雨になるおそれがあります。気温が高く、蒸し暑さが続きそうです。29日（金）は天気が回復、土日も晴れて真夏日のところが多くなるでしょう。梅雨の沖縄も土日は晴れる見込みです。

■北日本・東日本

27日（水）は前日よりさらに雲が多く、東海では次第に雨が降る見込みです。28日（木）は広く雨が降り、29日（金）もぐずついた天気になりそうです。

くもりや雨でも気温が高く、29日（金）は東京で31℃とかなり蒸し暑くなるでしょう。土日は天気が回復して、真夏の日差しが照りつけそうです。