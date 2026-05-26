前回の記事では、価格.comや食べログの非上場化・再編の動きを切り口に「検索→比較→口コミ」というWeb2.0の基本構造が、生成AIの台頭によって崩壊しつつある現状を指摘した。

（カカクコム非上場化が映す「検索→比較→口コミ」の終えん…AI時代、日本Web2.0は再編局面へ）

誰もが無料で発信できる「口コミ」や「レビュー」は、ステルスマーケティングやインフルエンサーのポジショントークといったノイズにまみれ、もはや意思決定の絶対的な基準ではなくなってしまった。

では、情報が極限まで飽和し、AIが瞬時に答えを出すこれからの時代において、私たちが信じるに足る「客観的な事実」や「未来の予測」はどこから生み出されるのだろうか。

その答えとして今、世界中の資本と注目を集めているのが「予測市場」だ。その象徴が、2024年の米国大統領選挙で世界的に注目を集めたPolymarket（ポリマーケット）である。これは単なるWeb3のはやりやギャンブルサイトではない。私たちが長年頼ってきた世論調査（アンケート）や既存のブックメーカーを過去のものにする、人類史上まれな「情報抽出エンジン」の誕生とも言われるほどである。

世論調査の限界と「Cheap Talk」の終えん

私たちが社会の動向や未来を予測する際、これまで最も頼りにしてきたのは世論調査や専門家へのアンケートだった。しかし、近年の米国大統領選挙などで事前の世論調査が大きく外れたことを記憶している人も多いだろう。

なぜアンケートは間違うのか。

それには構造的な欠陥がある。回答者に「間違えたときのペナルティー」が一切ないためだ。人々は、深く調べずにその場の気分で答えたり、「自分が応援している陣営に勝ってほしい」という願望込みで答えたりする。経済学では、こうした責任を伴わない発言を「Cheap Talk（安上がりな発言）」と呼ぶ。

さらに、そのテーマについて死ぬほど調べている専門家も、今さっきニュースを見ただけの素人も、アンケートにおいては同じ「1票」として集計されてしまう。これでは真の集合知は形成されない。

これに対して「予測市場」は、このノイズを「身銭を切らせる（Skin in the game）」ことで強制的に排除する仕組みだ。 「次の選挙で誰が勝つか」「あの大手企業は今年中に買収されるか」といった事象に対し、参加者は自らの資金を投じて「YES/NO」のチケット（トークン）を買う。

身銭を切っているからこそ、人々は個人的なイデオロギーや願望を捨てて必死に情報を集め、冷徹に「事実」だけを追求する。そして、情報を持たない無知な参加者は資金を失って自然淘汰され、確度の高い情報を持つ者だけが市場に残り続ける。

「人間はお金がかかるとうそをつけなくなる」という利己心を利用して、社会にとって有益な「真実（確率）」を抽出する完璧なフィルター。それが予測市場の正体である。

インサイダーが精度を高める「予測市場のパラドックス」

そして、皮肉にも、予測市場が圧倒的な精度をたたき出す最大の理由、それは「インサイダー（内部事情を知る者）」の存在である。

通常の株式市場では、未公開情報を知る関係者が取引を行う「インサイダー取引」は犯罪として厳しく取り締まられる。

しかし予測市場は、情報の格差を燃料にして動くエンジンだ。「次の選挙でこの法案は通るか」「あの新製品は予定通りリリースされるか」といった市場において、政治家の側近や、開発現場の平社員といった「真実に近い場所にいるインサイダー」が身銭を切って参加すればするほど、市場の価格（オッズ）は極限まで正確な未来予測へと洗練されていく。

だが、ここには市場の根幹を揺るがす恐ろしいパラドックスも潜んでいる。それが「スーパーインサイダー」の存在だ。

スーパーインサイダーとは、「結果をあらかじめ知っている人」ではなく「自らの意思で結果を変えられる（決定できる）人」を指す。 例えば、ある企業のCEOが、予測市場で「自社が今年中に倒産する（YES）」に全財産を賭け、その後わざと不祥事を起こして会社をつぶせば、莫大な利益を得られてしまう。

スポーツ選手が相手チームの勝利に賭けてわざと負ける「八百長」と全く同じ構造だ。さらに極端な例を挙げれば、「あの政治家は今年中に辞任（あるいは死亡）するか？」という市場が立てば、その結果を自らの手で実現させて巨額の富を得ようとする悪意を生み出しかねない（暗殺市場の危ぐ）。

予測市場は未来を測る「温度計」として極めて優秀だが、スーパーインサイダーが介入した瞬間、自ら未来の歴史をねじ曲げる「起爆装置」へと変貌してしまう。この矛盾のコントロールこそが、予測市場が抱える最大の課題なのである。

ブックメーカーを超えた「万物の金融化」

この仕組みは、単なるギャンブルの延長ではない。

競馬やスポーツ賭博など既存のブックメーカーでは、胴元が高い手数料（控除率）を差し引く構造になっている。しかし予測市場では、ブロックチェーン等の技術によって中央管理者を介さずに市場が形成されるため、手数料は極めて低い。さらに特徴的なのは、「結果が確定する前でも売買できる」ことだ。途中で利益確定や損切りを行うこともできる。

つまり予測市場とは、単なる賭博というより、「未来の確率そのものを売買する金融市場」に近い。

実際、米国ではKalshi（カルシ）というスタートアップが、予測市場を「イベント契約」という合法的な金融商品として認めさせることに成功した。現在では、Polymarketと並ぶ代表的な予測市場プレーヤーとして注目されている。

ここで重要なのは、「何が市場になるのか」が急速に拡大している点である。

「次の大統領選挙は誰が勝つか」だけではない。

「年内に利下げはあるか」

「大型台風は上陸するか」

「新薬は承認されるか」

「AI規制法案は成立するか」

これまで曖昧な“予想”として語られていたものが、リアルタイムの「確率」として価格化され始めている。予測市場とは、社会のあらゆる“不確実性”を数値化しようとする試みでもあるのだ。

日本市場の分厚い壁

この巨大なパラダイムシフトに対し、日本は完全に取り残されようとしている。

「将来の偶然の結果に対して金銭を賭ける」という予測市場の根幹が、日本の岩盤規制である刑法上の賭博罪に極めて近いためだ。このまま一般向けサービスを展開すれば、摘発リスクは避けられない。

一方で、皮肉なことに、日本社会は本来、予測市場と極めて相性が良い側面も持っている。

日本企業では、現場が「本当は危ない」と感じていても、組織の階層を上がる過程で「問題ありません」という建前へ変換されてしまうことが少なくない。

予測市場とは、本質的には「空気」ではなく「確率」を信じる仕組みである。だからこそ、日本はこの仕組みと最も衝突しながら、同時に最も必要とする国なのかもしれない。

AIの「うそ」見破り客観的な回答可能に

そして最後に、この予測市場が「AI時代」においてなぜ必要不可欠なのかを説明したい。

生成AIはネット上の情報を要約するのは得意だが、「現実世界でこれから何が起きるか」を自ら測るすべを持たない。ネット上にうそやフェイクニュースがあふれていれば、AIは平気でうそをつく（ハルシネーション）。

もしあなたが、AIの秘書に「今週末、屋外のイベントを強行すべきか？ それとも台風が来るから中止すべきか？」と相談したとする。普通のネット検索しかできなければ、AIはSNS上の「絶対に直撃する！」という素人のあおり投稿を拾ってきて「中止すべきです」と誤った判断を下すかもしれない。

しかし、AIが「予測市場のデータ」にアクセスできたらどうだろうか。 AIはSNSのデマを無視し、「現在、世界中の人々が身銭を切っている予測市場では、今週末の台風直撃確率は12%にとどまっています。強行しても問題ありません」と、客観的な答えを出せるようになる。

予測市場が弾き出すオッズ（確率）は、AIが現実世界で迷わないための「絶対にブレない羅針盤（コンパス）」になるのだ。

私たちが信じるべきものは何か

Web2.0時代の「口コミ」は、ノイズと操作によってその役割を終えようとしている。次に私たちの社会の意思決定の基準となるのは、誰かの「こうなってほしい」という願望や建前ではなく、人々の利己心とインサイダー情報が織りなす「冷徹な確率データ（予測市場）」である。

この新しい情報インフラを、日本社会はどのように受け入れていくのか。

「空気」や「願望」ではなく、「確率」を意思決定へ組み込む社会へ進むのか。それとも、従来型の世論や建前を維持し続けるのか。

AIと情報が極限まで氾濫する時代において、私たちはこれから、「何を真実として扱うのか」を改めて問い直されることになる。

文/佐藤崇 内外タイムス