◇ナ・リーグ ドジャース−ロッキーズ（2026年5月25日 ロサンゼルス）

プロスケーターでミラノ・コルティナ五輪ペア金メダリストで現役を引退した「りくりゅうペア」の三浦璃来さん（24＝木下グループ）、木原龍一さん（33＝木下グループ）が25日（日本時間26日）、ドジャースタジアムで行われるドジャース−ロッキーズ戦の「ファーストピッチ」（始球式）を務め、“リフト始球式”で球場を沸かせた。ドジャースの公式インスタグラムでは“りくりゅう”と日本人投手陣との3ショットを投稿した。

三浦さんは「RIKU 6」、木原さんは「RYUICHI 12」と入ったドジャースのユニホーム姿でマウンドへ。木原が水卜を軽々とリフトで持ち上げると、観客は大歓声。三浦が木原の頭上から捕手役を務めたロバーツ監督に豪快に投げ込んだ。投球は右打者の方向へ逸れ、惜しくもワンバウンドとなったが、球場中を沸かせた。ドジャース選手も珍しい形での始球式に興味津々の様子だった。

投げたボールはロバーツ監督から三浦へ手渡され、握手を交わすと3人で記念撮影し笑顔でカメラに納まった。

ドジャースの公式インスタグラムでは「オリンピック金メダリストの三浦璃来と木原龍一が今夜のセレモニーピッチに登場した」と“リフト始球式”の様子を投稿した。

さらに五輪メダルとともに山本、佐々木それぞれとの3ショット記念写真を公開した。

ネットでは「龍一くんうれしそう！「最高！」「嬉しいのが十分すぎるぐらい伝わってるよ」「何をやっても好感が持てる素敵なペア」「オリンピック金メダリストの共演！」などの声が上がった。