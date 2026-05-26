楽天モバイル、U-NEXT、Uber Japanの3社は、楽天モバイルの料金プラン「Rakuten最強U-NEXT」の新規ユーザー向けに「Rakuten最強U-NEXT＋Uberコラボキャンペーン」を6月1日に開始する。

キャンペーンの参加には、5月29日8時59分までの事前登録が必要。事前登録すると、6月1日に「Rakuten最強プラン」→「Rakuten最強U-NEXT」へ自動でプラン変更される。

3カ月間で合計5000ポイント還元

「Rakuten最強U-NEXT」に初めて申し込み、または初めてプラン変更すると、合計5000ポイントの楽天ポイントが進呈される。条件を達成した月の3カ月後末日ごろから、1カ月目と2カ月目に1500ポイントが、3カ月目に2000ポイントが進呈される。進呈ポイントは期間限定ポイント。

Uber Oneが1年無料

また、プラン変更を含む「Rakuten最強U-NEXT」を初めて申し込み、かつ「Uber One」を初めて申し込むと、通常年額3998円の「Uber One」を1年間無料で利用できる。

「Uber One」では、「Uber Eats」の対象となる注文で配達手数料が無料になるほか、一定額以上のレストラン注文時のサービス料も無料になる。加えて、「Uber」乗車料金の10％相当となる「Uber Oneクレジット」を獲得できる。クレジットは次回以降の「Uber」乗車や「Uber Eats」の注文で利用できる。

なお、これらのキャンペーン適用期間中に「Rakuten最強U-NEXT」を解約、または「Rakuten最強プラン」へプラン変更すると、その手続きを行った月から特典対象外となる。

UberやUber Eatsで楽天ポイントが貯まる

楽天グループとUberの戦略的パートナーシップ推進により、2025年12月9日以降はUber Japanの配達・配車サービスでの支払いで楽天ポイントが還元されるようになっている。

「Uber」または「Uber Eats」のアプリで楽天IDを連携すると、支払い200円ごとに1ポイントが進呈され、「楽天ペイ」で支払うと最大1.5％の還元率となる。