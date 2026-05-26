『風、薫る』に出演するイケメンだと思う男性俳優ランキング！ 「小林虎之介」を大差で抑えた1位は？
波乱万丈なスピード展開が話題のNHK連続テレビ小説『風、薫る』。物語の世界観とともに、出演俳優たちのビジュアルに惹かれる視聴者も多いようです。
All About ニュース編集部は5月11〜12日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『風、薫る』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『風、薫る』に出演するイケメンだと思う男性俳優」ランキングを紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、小林虎之介さんです。見上愛さん演じる主人公・一ノ瀬りんの幼なじみである、竹内虎太郎を演じています。朝ドラは本作が初出演です。
ドラマ『下剋上球児』（TBS系／2023年）で注目を集め、『宙わたる教室』（NHK総合／2024年）や『恋は闇』（日本テレビ系／2025年）など、話題作に立て続けに出演。2026年秋ドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）への出演も決定している期待の新星です。
回答者からは「目が子犬みたいに可愛いけど、男らしさが出てる演技の時はかっこいいです」（20代女性／兵庫県）、「フレッシュさと温かさを感じるイケメン」（40代女性／滋賀県）、「ヒロインの想い人という爽やかなイメージがとても合う」（40代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、主人公の父・一ノ瀬信右衛門役を務める北村一輝さんです。家老職を辞して農家になったため質素な見た目ですが、掘りの深いビジュアルと色気で視聴者を魅了しました。
北村さんは娘たちを導く良き父親としての姿や、どことなくはかない雰囲気などを漂わせ、ハマり役に。信右衛門がコレラに罹患（りかん）し、帰らぬ人となるとSNSではロスに陥る視聴者が続出しました。
回答コメントでは「包容力があるイメージで、芯の強さを感じます」（20代回答しない／その他）、「いつまでも色気があってカッコ良いから」（30代女性／奈良県）、「凛々しくて濃い顔立ちだから」（20代女性／埼玉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は5月11〜12日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『風、薫る』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『風、薫る』に出演するイケメンだと思う男性俳優」ランキングを紹介します！
2位：小林虎之介（竹内虎太郎）／53票
2位にランクインしたのは、小林虎之介さんです。見上愛さん演じる主人公・一ノ瀬りんの幼なじみである、竹内虎太郎を演じています。朝ドラは本作が初出演です。
ドラマ『下剋上球児』（TBS系／2023年）で注目を集め、『宙わたる教室』（NHK総合／2024年）や『恋は闇』（日本テレビ系／2025年）など、話題作に立て続けに出演。2026年秋ドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）への出演も決定している期待の新星です。
回答者からは「目が子犬みたいに可愛いけど、男らしさが出てる演技の時はかっこいいです」（20代女性／兵庫県）、「フレッシュさと温かさを感じるイケメン」（40代女性／滋賀県）、「ヒロインの想い人という爽やかなイメージがとても合う」（40代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位：北村一輝（一ノ瀬信右衛門）／112票
1位にランクインしたのは、主人公の父・一ノ瀬信右衛門役を務める北村一輝さんです。家老職を辞して農家になったため質素な見た目ですが、掘りの深いビジュアルと色気で視聴者を魅了しました。
北村さんは娘たちを導く良き父親としての姿や、どことなくはかない雰囲気などを漂わせ、ハマり役に。信右衛門がコレラに罹患（りかん）し、帰らぬ人となるとSNSではロスに陥る視聴者が続出しました。
回答コメントでは「包容力があるイメージで、芯の強さを感じます」（20代回答しない／その他）、「いつまでも色気があってカッコ良いから」（30代女性／奈良県）、「凛々しくて濃い顔立ちだから」（20代女性／埼玉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)