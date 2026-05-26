阪神黄金ルーキー立石は「トリプルスリーできる」球界OBが明言、すでにプロ初アーチも記録「ただもんじゃない」「ルーキーだとあの球に反応できない」

立石は1軍合流後、圧巻のパフォーマンスを見せている（C）産経新聞社

阪神の黄金ルーキー、立石正広がプロデビューから圧巻のパフォーマンスを見せている。

5月19日の中日戦でデビューを果たすとここまで5試合連続安打、週末の巨人3連戦では猛打賞から始まり、先制タイムリー、24日には逆方向にプロ初アーチも飛び出すなど、球界を席巻している。

【阪神】『原辰徳/岡田彰布より遥かに上』ドラ１立石正広はなぜ打てるのか？「◯◯だけはするな」先輩高木豊から絶対に伝えたいアドバイス

即戦力ルーキーと見られていたが、プロデビューを果たすと圧巻のパフォーマンスを示しているドラ1ルーキーをめぐっては球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は5月25日に自身のYouTubeチャンネルを更新。「【阪神】『原辰徳／岡田彰布より遥かに上』ドラ1立石正広はなぜ打てるのか？「〇〇だけはするな」先輩高木豊から絶対に伝えたいアドバイス」と題した動画で立石のパフォーマンスについて語っている。

高木氏は圧巻デビューを飾った立石に関して状態もいいとしながら「スイングスピードもあるし （ボールの）捉え方もいいし 思い切りもあるし すべてそろっている」と非常にバランスが取れているとした。

さらに24日のゲームでは巨人・竹丸和幸から外角直球を逆方向へ持っていきプロ初アーチ、外角の球にも対応しているが「体重がかかとに来ない 外を捉えられる 自分のところに呼び込んでいる 新人離れしている」としっかりボールを呼び込んでいるところも大きいとした。

さらに打撃の素晴らしさに関しては「センターを基準に打ち上げている」と基本のセンター返しがしっかりできているとした。