「これが33歳はやばい」山田涼介、誕生日ショットに反響「若返った？」「二次元から飛び出してるやん」
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは5月25日、自身のInstagramを更新。撮影中の格好いいショットと、かわいらしい誕生日ショットを公開しました。
【写真】山田涼介の33歳バースデーショット
コメントでは「現役大学生いける」「え、歳とってないよね？むしろ若返った？笑かわいすぎる」「これが33歳はやばい ビジュ良すぎ」「はーー全部が愛しい」「黒髪前髪ありいちばんすき！かわいい若い！！」「二次元から飛び出してるやん」「色気が爆漏れで大変です本当に」「悠くんと涼介くんのギャップがたまらなすぎる」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】山田涼介の33歳バースデーショット
「はーー全部が愛しい」山田さんは「撮影頑張る悠君。現場でお祝いしてもらって嬉しい山田君」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は、台本を開いて集中している格好いい姿です。2、3枚目はバースデーケーキを持ったショットで、ケーキには「山田涼介さん！33歳おめでとう！」と書かれたプレートが載っています。3枚目では、大きく開けた口をケーキに近づけており、かわいらしいです。
「なんて可愛いんでしょうか」22日の投稿でも、愛犬を抱っこしてキスをする、年齢を感じさせない若々しい姿を披露していた山田さん。ファンからは「なんて可愛いんでしょうか 山田くん×れおくん最強すぎます！！」「飼い主に似てお顔が天才だ〜〜〜 天才揃いの山田家だな」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)