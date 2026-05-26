Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは5月25日、自身のInstagramを更新。最新ショットを披露し、「ビジュ良すぎ」などと反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：山田涼介さん公式Instagramより）

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Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは5月25日、自身のInstagramを更新。撮影中の格好いいショットと、かわいらしい誕生日ショットを公開しました。

【写真】山田涼介の33歳バースデーショット

「はーー全部が愛しい」

山田さんは「撮影頑張る悠君。現場でお祝いしてもらって嬉しい山田君」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は、台本を開いて集中している格好いい姿です。2、3枚目はバースデーケーキを持ったショットで、ケーキには「山田涼介さん！33歳おめでとう！」と書かれたプレートが載っています。3枚目では、大きく開けた口をケーキに近づけており、かわいらしいです。

コメントでは「現役大学生いける」「え、歳とってないよね？むしろ若返った？笑かわいすぎる」「これが33歳はやばい　ビジュ良すぎ」「はーー全部が愛しい」「黒髪前髪ありいちばんすき！かわいい若い！！」「二次元から飛び出してるやん」「色気が爆漏れで大変です本当に」「悠くんと涼介くんのギャップがたまらなすぎる」と、絶賛の声が寄せられました。

「なんて可愛いんでしょうか」

22日の投稿でも、愛犬を抱っこしてキスをする、年齢を感じさせない若々しい姿を披露していた山田さん。ファンからは「なんて可愛いんでしょうか　山田くん×れおくん最強すぎます！！」「飼い主に似てお顔が天才だ〜〜〜　天才揃いの山田家だな」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)