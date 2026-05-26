【男性が選んだ】「手が美しいと思う20代女性俳優」ランキング！ 2位「今田美桜」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月22〜27日の期間、全国10〜60代の男性229人を対象に、20代俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「手が美しいと思う20代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、可憐なビジュアルで絶大な人気を誇る今田美桜さん。1997年生まれ、福岡県出身の俳優です。地元でのスカウトを機に「福岡で一番かわいい女の子」として注目を集めました。2015年の映画『罪の余白』でスクリーンデビュー後、2018年のドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』（TBS系）でブレーク。2025年には連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）で主演を務めるなど幅広く活躍中です。白くてしなやかな手の美しさも魅力的で、美しい指先や所作が多くのファンを魅了しています。
▼回答者コメント
「小さめで整った手で、透明感のある肌で非常に上品で、美しいと思うからです」（60代男性／愛知県）
「手の形や指の長さのバランスが良いと思うので」（50代男性／京都府）
「指先が細く肌の透明感もあり全体的に華奢な印象の手だと感じます。笑顔の印象と相まって柔らかく女性らしい雰囲気が際立っているため美しいと感じました」（30代男性／東京都）
僅差で1位に輝いたのは、浜辺美波さんです。多彩な役柄を演じる人気俳優です。連続テレビ小説『らんまん』（NHK総合）のヒロインをはじめ、『ドクターホワイト』（フジテレビ系）など多数のドラマに出演しています。映画『約束のネバーランド』などでも主演を飾りました。スクリーンに映える細く美しい指先も印象的で、手元から伝わる繊細な表現力で多くの観客を魅了し続けています。
▼回答者コメント
「白く透明感のある肌に、細くしなやかな指が映え、箸使いや所作のひとつひとつが可憐で気品に満ちているからです」（30代男性／東京都）
「手が小さく華奢で、透明感のある肌と相まってとても上品な印象を受けます。写真や映像で見たときに指先まで綺麗に整っているのが印象的でした」（20代男性／茨城県）
「君の膵臓をたべたいという映画を見た時に綺麗な手だった記憶が今でもあります」（30代男性／京都府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：今田美桜／56票
2位は、可憐なビジュアルで絶大な人気を誇る今田美桜さん。1997年生まれ、福岡県出身の俳優です。地元でのスカウトを機に「福岡で一番かわいい女の子」として注目を集めました。2015年の映画『罪の余白』でスクリーンデビュー後、2018年のドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』（TBS系）でブレーク。2025年には連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）で主演を務めるなど幅広く活躍中です。白くてしなやかな手の美しさも魅力的で、美しい指先や所作が多くのファンを魅了しています。
「小さめで整った手で、透明感のある肌で非常に上品で、美しいと思うからです」（60代男性／愛知県）
「手の形や指の長さのバランスが良いと思うので」（50代男性／京都府）
「指先が細く肌の透明感もあり全体的に華奢な印象の手だと感じます。笑顔の印象と相まって柔らかく女性らしい雰囲気が際立っているため美しいと感じました」（30代男性／東京都）
1位：浜辺美波／60票
僅差で1位に輝いたのは、浜辺美波さんです。多彩な役柄を演じる人気俳優です。連続テレビ小説『らんまん』（NHK総合）のヒロインをはじめ、『ドクターホワイト』（フジテレビ系）など多数のドラマに出演しています。映画『約束のネバーランド』などでも主演を飾りました。スクリーンに映える細く美しい指先も印象的で、手元から伝わる繊細な表現力で多くの観客を魅了し続けています。
▼回答者コメント
「白く透明感のある肌に、細くしなやかな指が映え、箸使いや所作のひとつひとつが可憐で気品に満ちているからです」（30代男性／東京都）
「手が小さく華奢で、透明感のある肌と相まってとても上品な印象を受けます。写真や映像で見たときに指先まで綺麗に整っているのが印象的でした」（20代男性／茨城県）
「君の膵臓をたべたいという映画を見た時に綺麗な手だった記憶が今でもあります」（30代男性／京都府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)