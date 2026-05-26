コワモテ63歳・小沢仁志、揚げ物たくさん 洋食屋を再現した“早起き朝ごはん”が話題「朝からガッツリですね」
“コワモテ俳優”としても知られる小沢仁志（63）が25日、自身のインスタグラムを更新。洋食屋を再現したというボリューム満点の朝食を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】ハムカツ・コロッケ・鳥から…洋食屋を再現した、小沢仁志“早起き朝ごはん”
小沢は「おはようさん！今日もめちゃ早起きだった」と書き出し、「今朝は、洋食屋を再現！ハムカツ・コロッケ・鳥から」とコメント。投稿された写真には、揚げ物が並ぶ大皿に彩り豊かな生野菜、ポテトサラダ、ご飯、みそ汁が添えられた“洋食プレート風”の朝食が収められている。
朝からたっぷり食べる小沢に、ファンからは「朝から揚げ物でガッツリですね!!」「豪華な洋食セットですね」「料理美味しそうです」「栄養いっぱい」「豪華な洋食セットですね」などの声が寄せられていた。
【写真】ハムカツ・コロッケ・鳥から…洋食屋を再現した、小沢仁志“早起き朝ごはん”
小沢は「おはようさん！今日もめちゃ早起きだった」と書き出し、「今朝は、洋食屋を再現！ハムカツ・コロッケ・鳥から」とコメント。投稿された写真には、揚げ物が並ぶ大皿に彩り豊かな生野菜、ポテトサラダ、ご飯、みそ汁が添えられた“洋食プレート風”の朝食が収められている。
朝からたっぷり食べる小沢に、ファンからは「朝から揚げ物でガッツリですね!!」「豪華な洋食セットですね」「料理美味しそうです」「栄養いっぱい」「豪華な洋食セットですね」などの声が寄せられていた。