井戸田潤、28年前・走行10万キロのトヨタ“名車”に本音「ほしいなぁ」 約300万円に「これかな？これだなー」
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（53）が、26日までに公開された自身のYouTubeチャンネル「ハンバーグ師匠チャンネル」に登場。撮影スタッフの車購入のため自動車販売店を訪れた。
【動画】井戸田潤「ほしいなぁ」「これかな？これだなー」と本音…28年前・走行10万キロのトヨタ“名車”の全貌
前回の動画で、スタッフが三菱『デリカD:5』から乗り換えを検討していると説明。カスタムしたSUV車を販売する販売店を訪れた。スタッフは「300万円台（できれば以下）」「仕事でも使うため荷物がたくさん積める」「個人的に四駆が好きなのでそういう車」という条件を提示し、車を見ていくことに。2013年式のトヨタ『FJクルーザー』を見た一行は、4000ccのガソリンエンジン、走行距離約7万キロで価格は約300万円と予算圏内の1台を候補に入れていた。
この日は、井戸田が「ちょっと気になりません？」と話した1台は、トヨタ『ハイラックスサーフ』（185※180系）。「いいねー」「すっごいきれいですよ！かっこいい」と一行が絶賛する1台は、『4ランナー』（ハイラックスサーフの海外市場での名前）仕様でナローボディにしたもの。
1998（平成10）年式、走行距離10万キロ、排気量2700ccの1台に「俺もこれの一個前の形のダブルキャブ乗ってたからね」と懐かしむ井戸田。「これかな？これだなー」と大絶賛。井戸田は思わず「ほしいなぁ」と本音。価格を確認すると「300万円くらい、300万円前半で全然いけます」との返答に「えー」と驚いていた。
同動画ではもう1台、“もう少し高い”といわれつつ同モデルを紹介。1998（平成10）年式で、走行距離が驚異の約3万キロで388万6000円という1台に井戸田は「作りたてってこと？」と驚きを隠せない。スタッフも2台の車を見て、「こういうのが好きです」と話した。
【動画】井戸田潤「ほしいなぁ」「これかな？これだなー」と本音…28年前・走行10万キロのトヨタ“名車”の全貌
前回の動画で、スタッフが三菱『デリカD:5』から乗り換えを検討していると説明。カスタムしたSUV車を販売する販売店を訪れた。スタッフは「300万円台（できれば以下）」「仕事でも使うため荷物がたくさん積める」「個人的に四駆が好きなのでそういう車」という条件を提示し、車を見ていくことに。2013年式のトヨタ『FJクルーザー』を見た一行は、4000ccのガソリンエンジン、走行距離約7万キロで価格は約300万円と予算圏内の1台を候補に入れていた。
1998（平成10）年式、走行距離10万キロ、排気量2700ccの1台に「俺もこれの一個前の形のダブルキャブ乗ってたからね」と懐かしむ井戸田。「これかな？これだなー」と大絶賛。井戸田は思わず「ほしいなぁ」と本音。価格を確認すると「300万円くらい、300万円前半で全然いけます」との返答に「えー」と驚いていた。
同動画ではもう1台、“もう少し高い”といわれつつ同モデルを紹介。1998（平成10）年式で、走行距離が驚異の約3万キロで388万6000円という1台に井戸田は「作りたてってこと？」と驚きを隠せない。スタッフも2台の車を見て、「こういうのが好きです」と話した。