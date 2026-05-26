インドネシアを拠点に活動している元JKT48でタレントの仲川遥香（34）が26日までにXを更新。自身の結婚に関する質問に困惑する様子をつづった。

仲川はインドネシア語での投稿で「なんで結婚ってそんなに大事なの？私、びっくりだよ」と書き出し、「うん、もし人々がまだ結婚してないなら、まだ運命の相手に出会ってないんだよね。それで、私が結婚する意味って何？ハハハそれで、いつ結婚するのって聞かれる。うん、私がいつ結婚できるかなんて、時間が決めることじゃない？ハハハ」と一笑した。

続く投稿でも「いや、マジでさ、なんでみんな結婚のタイミング聞くの？人生のメインで一番大事なのが結婚みたいな感じ？マジで困惑するわ、なんでそんなこと聞けるんだろwwkwkwk 結婚しなかったら人生不幸せで不完全みたいな？ハハハハ」と疑問を投げかけ、「要するにさ、私が運命の人に会ったら絶対結婚するよ、まだ会ってないなら結婚しない。それだけだよ」と説明。「いつかって言われても、私にどうやって分かるの？誰か知らない？知ってるなら教えてよ、ワハハハハハ」とつづった。

さらに結婚の質問だけでなく「結婚したら、いつ子供作るのって絶対聞かれるわ」と出産についても尋ねられるといい、「疲れるわー」と吐露した。