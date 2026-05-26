タレントのヒロミが26日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。巨人の阿部慎之助監督が25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）された件を残念がった。

阿部監督は東京都渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えたとして、25日午後7時10分ごろ、児童相談所から110番通報があり、駆けつけた警察官が逮捕した。関係者によると阿部監督は自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。仲裁した際に叩かれた形になった長女が児童相談所に通報した。長女にけがはなく、けんかをしたことや通報してしまったことに反省しているという。阿部監督は26日午前0時すぎ、調べを受けた警視庁渋谷署から釈放された。

ヒロミはまず、「このニュース見てびっくりしましたよ。本当に何があったのかなと思って」と正直に語った。慎重に言葉を選びながら、「どういう状況だったのか分かりませんけど、暴力をふるってしまったというのは。今はもう、自分の子どもでさえそんなことしちゃだめだ」と続けた。

また、娘が児童相談所に通報したという件にも触れ、「児童相談所に相談したっていうのも分からないから、その前に何かあったのかどうなのかというのも、これからちょっと分かると思いますけど」と、家庭内のことを気にかけた。

26日からは交流試合も始まる。「すごく残念ですし、選手たちもこれからまだまだ戦いありますから。ジャイアンツとしてもどうするのかとか」と、チームの内情も気にかけた。

最後には「酔ったとか理由にならないので。とにかく残念です」と神妙だった。