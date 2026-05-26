年収は「450万円」ですが、毎日2時間以上の残業が続いています。友人が「転職して年収は下がったけど、家族との時間が増えた」と話していました。年収ダウンしてでも働き方を変える価値はあるのでしょうか？

長時間残業が続くと収入以上に負担が大きくなることもある

毎日2時間以上の残業が続く場合、1ヶ月では40時間以上の残業になるケースもあります。残業代が支払われていたとしても、帰宅時間が遅くなることで、食事や睡眠の時間を十分に確保しにくくなる場合があります。疲労が抜けない状態が続くと、集中力の低下や体調不良につながることもあります。

また、家族と過ごす時間が減ることで、精神的なストレスを感じる人も少なくありません。子どもの成長をゆっくり見られないことや、配偶者との会話が減ることに悩むケースもあります。特に、長時間労働が当たり前の状態になると、「仕事のために生活している」と感じる人もいます。その結果、転職を考えるきっかけになることもあるでしょう。



年収が下がると生活にはどんな影響がある？

年収450万円から400万円へ下がると、条件によって差はありますが、手取り額も年間で数十万円程度減少する可能性があります。住宅ローンや教育費がある家庭では、家計の見直しが必要になるかもしれません。

一方で、残業が減ることで支出が減るケースもあります。外食やコンビニ利用が減ったり、睡眠時間を確保しやすくなったりすることで、体調管理につながり、結果的に生活コストが抑えられるケースもあります。

また、自由な時間が増えれば、自炊や副業、資格取得などに時間を使えるようになる可能性もあります。短期的には収入が下がっても、長期的には新たな働き方につながるケースもあるでしょう。

そのため、「年収が下がる＝必ず生活が苦しくなる」とは限りません。現在の支出や生活スタイルも含めて考えることが重要です。



「家族との時間」が増えるメリットは小さくない

働き方を変えることで得られるメリットは、収入だけではありません。たとえば、帰宅時間が早くなることで、家族と夕食を取る時間を確保しやすくなったり、休日を休養だけで終わらせずに過ごせたりする人もいます。子どもの学校行事へ参加しやすくなるなど、生活の満足度が高まるケースもあるでしょう。

また、睡眠時間を確保しやすくなることで、体調管理につながり、精神的な余裕を感じる人もいます。ストレスが減ることで、仕事への向き合い方が変わる場合もあります。

もちろん、何を重視するかは人それぞれです。しかし、「収入が高ければ必ず幸せ」というわけではありません。自分や家族にとって、どのような生活を送りたいかを考えることも大切です。



転職を考えるなら収入と働き方の両方を確認しよう

転職を考える際は、年収だけで判断しないことが重要です。たとえば、「残業は少ないが基本給も低い会社」もあれば、「年収は少し下がるが在宅勤務が可能な会社」もあります。勤務時間や休日数、有給休暇の取りやすさなども確認しておきたいポイントです。

また、現在の会社でも部署異動や働き方の相談ができる場合があります。いきなり退職を決めるのではなく、まずは働き方を改善できないか確認することも大切です。長時間労働が続くと、心身の負担は徐々に大きくなります。収入だけでなく、健康や家族との時間も含めて、自分にとって無理のない働き方を考えていくことが重要でしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー