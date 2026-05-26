初めて友人の「結婚式」に招待されたのですが、今月カツカツです。“ご祝儀3万円”出せば“美容院代”くらい節約しても大丈夫ですよね…？

友人の結婚式はご祝儀3万円がひとつの目安

友人の結婚式に出席する場合、ご祝儀は3万円とされることが多いですが、金額に明確な法律上の決まりはありません。ただし、披露宴では料理や飲み物、引き出物などが用意されるため、友人として出席する場合は3万円が一般的な金額として受け止められやすいでしょう。

一方で、学生や新社会人など、収入が限られている人にとって3万円のご祝儀は決して小さな金額ではありません。無理に用意しようとすると、生活費や貯金に影響が出ることもあります。そのため、「友人だから3万円を包むべき」とすぐに決めるのではなく、自分にとって無理のない範囲かどうかを確認しておくことが大切です。



結婚式の参加費用は、ご祝儀以外も含めると5万円前後になることもある

結婚式の参加費用は、ご祝儀だけではありません。会場までの交通費やヘアセット代、服装代、ご祝儀袋代なども必要になります。

例えば、ご祝儀が3万円、交通費が5000円、ヘアセットが5000円、服装や小物の準備に1万円かかると、合計は5万円になります。遠方の式で新幹線や飛行機を使う場合はさらに費用が増え、宿泊が必要なら合計で7万円以上になることもあるでしょう。

美容院でのヘアセットは、数千円程度かかるのが一般的です。サロンによって料金は異なりますが、イベント向けのヘアセット費用は3000～5000円台を目安に紹介されることが多くあります。

このように考えると、「ご祝儀3万円に交通費や美容院代を足すと高すぎる」と感じる人も多いでしょう。結婚式は日常の出費ではなく、一度にまとまった費用がかかるイベントです。特に家計に余裕がない時期には、出席そのものを負担に感じてもおかしくありません。



ご祝儀を減らす前に見直したい費用の抑え方

費用が高いと感じたとき、最初に考えたいのはご祝儀を減らすことではなく、準備費を抑えることです。友人の結婚式では3万円が一般的な目安のため、金額を大きく下げると相手に気を遣わせる可能性があります。

まず、服装は手持ちのものを活用できないか確認しましょう。毎回新しいドレスやスーツを買う必要はありません。以前着た服でも、アクセサリーやバッグを変えるだけで印象は変わりますし、購入が必要な場合も、レンタルを使えば費用を抑えやすくなります。

美容院代が気になる場合は、シンプルな髪型を自分で整える方法もあります。無理に凝ったヘアセットにしなくても、清潔感があり、式の雰囲気に合っていれば問題ありません。

交通費は、早めに手配することで安くなる場合があります。新幹線や飛行機を利用する場合は、早割や比較サイトを確認しましょう。友人同士で同じ会場へ向かう場合は、移動手段を相談するのもひとつの方法です。

また、二次会まで参加すると、さらに会費や移動費がかかります。家計への負担が気になる場合は、披露宴だけに出席するのもひとつの選択です。その場合は、早めに事情を伝え、丁寧に断れば失礼な印象にはなりにくいでしょう。



友人の結婚は、無理のない範囲でお祝いしよう

友人の結婚式に出席する場合、参加費用は4～6万円ほど見ておくと安心です。内訳は、ご祝儀3万円に加えて、交通費、美容院代、服装や小物の費用です。遠方で宿泊が必要な場合は、さらに余裕を持って考えましょう。

どうしても負担が大きい場合は、無理に出席しなくてもかまいません。欠席する場合は、できるだけ早く連絡し、後日お祝いの品を贈ったり、食事に誘って直接お祝いを伝えたりする方法があります。

出席によって生活費や貯金に影響が出る場合は、自分にできる範囲でお祝いの気持ちを伝えることも大切です。費用を事前に整理したうえで、参加する場合も欠席する場合も、相手への配慮を大切にしながら判断しましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー