マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）における「ヤング・アベンジャーズ」結成は、いつ実現するのか。『マーベルズ』（2023）で大きな布石が打たれて以来、ファンの間で期待が続いているが、ミズ・マーベル／カマラ・カーン役のイマン・ヴェラーニは、その待ち時間をめぐって冗談まじりに本音をのぞかせている。

ポッドキャスト番組「」に出演したヴェラーニは、MCUにおける若きヒーローたちのチームアップについて話が及ぶと、まず自身の好みとして「個人的には、ヤング・アベンジャーズよりチャンピオンズ派です」とコメント。「そちらのストーリーラインのほうが、ずっと今に合っていると思います」と語った。

もっとも、ヴェラーニはヤング・アベンジャーズそのものに否定的というわけではない。むしろ彼女らしいファン目線で、MCUでの実現を待ち続ける状況を軽やかに茶化してみせた。「実現する頃には、私たち誰も若くないと思いますけどね」と。

たしかに、MCUにおけるヤング・アベンジャーズ結成の布石は、かなり以前から少しずつ積み上げられてきた。『ホークアイ』（2021）ではヘイリー・スタインフェルド演じるケイト・ビショップが登場し、『ドクター・ストレンジ／マルチバース・オブ・マッドネス』（2022）ではアメリカ・チャベス、『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』（2022）ではリリ・ウィリアムズ／アイアンハート、『アントマン＆ワスプ：クアントマニア』（2023）ではキャシー・ラングが本格的に前線へと出た。

そして『マーベルズ』の終盤では、カマラがケイト・ビショップの前に現れ、どこかニック・フューリーを思わせる調子で新たなチーム結成を匂わせる場面が描かれた。カマラはその場で「アントマンの娘」にも触れており、ヤング・アベンジャーズ、あるいはそれに近い若手ヒーローチームの始動を予感させるものだった。

しかし、それからMCUの展開は『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』や『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』へと向かっており、ヤング・アベンジャーズ単独企画はまだ正式発表されていない。若きヒーローたちは揃いつつあるが、そのチームアップがいつ、どの作品で、どの名前を冠して実現するのかは不透明なままだ。

そこで興味深いのが、ヴェラーニが口にした「チャンピオンズ派」という視点である。原作コミックにおけるチャンピオンズは、カマラ・カーンをはじめ、マイルス・モラレス、サム・アレクサンダー、リリ・ウィリアムズら若い世代のヒーローたちによるチーム。アベンジャーズの後継者というより、現代の社会や価値観に対して、若者たち自身の視点から向き合うチームとして描かれてきた。

MCUが今後このチームを「ヤング・アベンジャーズ」と呼ぶのか、「チャンピオンズ」と呼ぶのか、あるいはまったく別の形で描くのかはわからない。ただ少なくとも、カマラ・カーンを中心に若きヒーローたちを集める構想は、すでに劇中で示されている。

次に大きな動きがあるとすれば、やはり『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』だろうか。キャスト発表ではキャシー・ラング役のキャスリン・ニュートンの出演も、マルチバース規模の物語の中で、次世代ヒーローたちが何らかの形で顔を揃える可能性はある。

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