【月刊ちょこちょこ モンチッチコラボ】 5月29日 発売 価格：690円

千趣会の通販事業ベルメゾンは、雑貨・文房具のブランド「月刊ちょこちょこ」より、「モンチッチ」との初めてのコラボレーション商品を販売する。

本コラボレーションでは、それぞれのキャラクターをデザインした「ミニカードセット」・「チケットファイル」・「消しゴム」の3点セットがベルメゾンネットで5月29日に発売される。価格は690円。

月刊ちょこちょこ モンチッチコラボ

セット内容

ミニカードセット、チケットファイル、消しゴム・各1個

ミニカードセット

懐かしさ（レトロ）とカラフルで親しみやすい明るさ（ポップ）が融合したレトロポップな世界観が魅力の封筒3枚とカード3枚のセット。封筒は、かえるの「ちょこ・アルリィ」が「モンチッチ」を抱きしめる愛らしいイラストが特徴。

チケットファイル

パラシュートで舞い降りる「モンチッチくん」と「モンチッチちゃん」を、ちょこちょこの仲間たちが賑やかに出迎えるデザイン。キャラクターそれぞれの個性豊かな表情が楽しめる。サイズは10×19.5cmで、チケットやメモ、レシートなどを折らずに収納できる。

消しゴム

笑顔の「ちょこ・アルリィ」を中央に、「モンチッチくん」と「モンチッチちゃん」の顔をあしらった、かわいらしいデザインの消しゴム。チェック柄がキャラクターの表情を引き立てる。ペンケースに収まるコンパクトなサイズ（5.3×2.1×1.1cm）で、持ち運びにも便利。

【「モンチッチ」と「月刊ちょこちょこ」コラボレーション企画の主旨】

「月刊ちょこちょこ」は、かえるの「ちょこ・アルリィ」などベルメゾンオリジナルキャラクターが登場する雑貨・文房具のブランドです。1995年の発売以来、多くのお客様に親しまれ、2025年に誕生30周年を迎えました。これからも常にお客様へ新鮮な驚きをお届けしたいという想いから、今回は、昭和・平成前期のアイテムが再注目される中で世代を超えて愛される人気キャラクター「モンチッチ」とのコラボレーションを実施します。

本商品は「モンチッチ」と「ちょこちょこ」をデザインした「ミニカードセット」、「チケットファイル」、「消しゴム」の3点セットで、学校やオフィスなど様々なシーンで役立ちます。「モンチッチ」に親しんだ世代には懐かしく、近年のレトロブームをきっかけに知った世代には新鮮に映る、長年愛されてきた「モンチッチ」ならではのコラボレーション商品です。

「ちょこちょこ」キャラクター

モンチッチ

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