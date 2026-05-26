“腹筋”披露でGoogleトレンドに！BTS・V、ラスベガス公演に大反響「ステージのために生まれてきた人」

BTSのVが、強烈なパフォーマンスとビジュアルで米ラスベガスを熱狂の渦に巻き込んだ。

BTSは5月23日・24日（現地時間）に、米ラスベガスのアレジアント・スタジアムにて、ワールドツアー「ARIRANG」の公演を開催した。

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Vは公演中、パワフルなパフォーマンスと安定したライブで会場を圧倒した。 イントロが流れた瞬間から見事なダンスでステージを引っ張る姿は、「ダンスの天才」そのものだったという。

（写真提供＝OSEN）V

現地の反響も熱かった。米ビルボードニュースのキャスターであるテトリス・ケリーは、公演後に自身のSNSで「Vは今回のツアーのキングだ。これは紛れもない事実だ。The SWAG（カッコいい）」と絶賛した。

（画像＝テトリス・ケリーSNS）

さらに、ラスベガスの公式SNSも「キム・テヒョン（Vの本名）は、まさにこの大きなステージやスクリーンのために生まれてきた人だ」というファンの投稿に対し、「本当にそのために生まれてきた人だ」と返信し、熱い反応を示した。

また、公演中にVの腹筋が垣間見えた瞬間もネット上で大きな話題となった。該当のシーンは瞬く間にSNSへと拡散され、Vはラスベガス公演が行われた2日間にわたり、アメリカおよび世界中のGoogleトレンドで「最多検索キーワード」に浮上するなど、グローバルな注目を集めた。

なお、BTSは5月25日にラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで開催される米音楽授賞式「American Music Awards（AMA）」に出演する。

これに伴い、Vのグローバルファンベースは、会場付近の大型屋外広告を通じて、「AMA」に出席する彼への応援広告を展開する。広告は2週間にわたって放映される予定で、昨年VがF1チームから熱烈なラブコールを受けたエピソードにインスピレーションを得て制作されたという。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。