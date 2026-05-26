プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之前助監督（47）が長女（18）への暴行容疑で逮捕された事件で、110番通報が児童相談所経由だったことがさまざま憶測を呼んでいる。「THE TIME,」（TBS系）は5月26日放送で、「なぜ児童相談所からの通報だったのでしょうか」と取り上げた。

「姉妹でけんかしているところを『静かにしろ』と言ったら」

逮捕された阿部前監督は、2026年5月25日、東京・渋谷区内の自宅で長女と口論になり、胸ぐらをつかんで倒すなどした疑いだ。午後7時10分ごろ、児童相談所が「父親から暴行を受けた」と110番し、駆けつけた渋谷署員が現行犯逮捕した。

当時、自宅には長女と妻、次女（15）がいた。阿部前監督は「姉妹でけんかしているところを『静かにしろ』と言ったら、言い返してきたのでかっとなった」と供述しているという。酒に酔っていたとみられる。

非行や虐待問題に詳しい菊池幸雄弁護士は、「たとえば、叫び声がしたとか、近所の人が、15歳（の娘）がいるということで、児童相談所に連絡した可能性があろうかと思います」と解説した。

「ジャイアンツは大きな決断をして、責任を明らかにする必要がある」

しかし、司会の安住紳一郎アナは「通報した長女は、大げんかをしてことや児童相談所へ通報したことを反省しているということです」と伝えている。児童相談所への連絡は長女自身が行っていて、その連絡が切迫した様子だったため、110番したとみられる。弁護士の若狭勝氏は、「暴力を振るって、被害者にケガがなければ暴行罪、けがをさせていれば傷害罪です」という。

長女はなぜ児相の電話番号を知っていたのか。児相には虐待対応ダイヤル「189（いちはやく）」があるが、身に危険を感じていたなら直接110番するのが普通だ。以前にも児相に相談したことがあったのだろうか。

スポーツライターの小林信也氏は「ジャイアンツ自体が大きな決断をして、自分たちの責任を明らかにする必要があると思う」と語っている。監督の更迭だけでなく、球団オーナーの進退も問われるのか。

（シニアエディター 関口一喜）