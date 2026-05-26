俳優の賀来賢人が２５日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。売れなかった頃、「辛酸なめ組」と

名乗って傷をなめ合っていた俳優仲間の実名を明かす一幕があった。

俳優デビュー以来、１０年間、泣かず飛ばず。出世作となったドラマと映画の「今日から俺は！！」のヤンキー役でやっと売れっ子となった際について「これでダメなら本当にダメだと思ったんで。３０までに売れなかったら辞めようと思ってたんです」と赤裸々に明かした賀来。

自分より先に売れて「めっちゃめちゃ悔しかった」という同年代の佐藤健、松坂桃李、岡田将生、後輩の菅田将暉、山粼賢人らの名前を列挙したところで「慰め合っていた相手は？」と聞かれると「いました。辛酸なめ組って（名乗っていた）。仲野太賀、中村倫也とか」と実名を口に。

「みんな、そこそこ、いろいろやってたんですけど、『なんで、俺たちは注目されない？』って三者三様、いろんな腐り方をしてたと思うんですけど…」と振り返ったところでＭＣの上田晋也が「仲野君も今や大河ドラマ…」と仲野が現在、放送中のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」で主演を務めていることに触れると「大河ドラマやってますからね」と、つぶやいた賀来。

「（出世作となった）『今日から俺は！！』の時、仲野さんと話は？」と聞かれると「毎日、してました。毎日、メシ行って、飲みに行ってた。毎日、『絶対、売れるぞ！ 俺たちは』って」と回顧。「『今日から俺は！！』もやる前に記事が出て。『大ゴケ確定！』って。全員、無名だったからです」と、しみじみ振り返っていた。