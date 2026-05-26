◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１―３の８回無死満塁で迎えた４打席目は二ゴロに倒れた。一時は併殺打の判定となったが、大谷がセーフを猛アピール。リクエストの末に判定が覆った。一、三塁となると、続くベッツの左犠飛で同点に追いつくと、３番フリーマンの右翼フェンス直撃のタイムリー二塁打で勝ち越しに成功した。

相手先発ゴードンは今季７試合に登板しているが、メジャー初先発で、大谷とは通算６打席対戦があり、３打数１安打３四球だった。１打席目は初球を捉えると、打球速度１０５・７マイル（約１７０キロ）の右翼線への二塁打を放った。二塁ベース上では両手を大きく左右に振った後に左足を蹴り出す新パフォーマンスも披露した。

試合前には２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し、現役引退した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが始球式を務めた。三浦さんは「ＲＩＫＵ」の背ネームに背番号「６」。木原さんは「１２」に「ＲＹＵＩＣＨＩ」のドジャースユニホーム姿で登場。捕手役にはロバーツ監督が異例の捕手参戦した。木原さんが三浦さんを持ち上げる「チェアリフト」を披露すると、球場からはどよめき。三浦さんが投じた一投は惜しくもノーバウンドとはならなかったが、大きな拍手が送られた。

前日の敵地・ブルワーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場したが３打数無安打に終わり、今季最長となる９試合連続安打で途切れた。それでも、直近１０戦では、３８打数１６安打、２本塁打、１２打点、打率４割２分１厘と打ちまくっている。