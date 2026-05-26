◆米大リーグ レンジャーズ０―９アストロズ（２５日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）

アストロズ・今井達也投手（２８）が２５日（日本時間２６日）、敵地・レンジャーズ戦で先発。渡米後最長６回まで無安打で降板した。リリーフ陣も無安打で継投し、２４年の今永昇太（カブス）以来、日本人投手２人目の継投ノーヒッターを達成し、２勝目を挙げた。アストロズの継投ノーヒッターは史上５度目。ノーヒッターはポストシーズン含め１８度目。

１点の援護をもらって初回のマウンドに上がった今井は、１番ピダーソンと２番オスナに対し、はっきりとしたボールが続き、連続四球としたが、３番ニモを二ゴロ併殺。２死三塁で４番デュランにも再び四球を与えたが、５番カーターを中飛に打ち取り、なんとか無失点で立ち上がった。２４球を投げてストライクは９球だった。

制球が定まってきた２回、３回は連続３者凡退とした。２点目の援護をもらった４回は先頭のニモに四球を与えたが、２度目の二ゴロ併殺。５回と６回も３者凡退とした。

４四球はメジャーでワーストタイとなったが、初めて６回まで無安打で投げきりクオリティースタート（６回自責３以下）を達成。ここまで９７球となっていたこともあり、２勝目の権利を持って降板した。

７回はオカートが１イニングを無失点に抑え、８回からはこの日がメジャーデビューの右腕サンタが２イニングをパーフェクトリリーフした。

「９回２死になって、継投でノーヒッターしてもマウンドに行ってワーッと（喜び合ったり）するのかなと疑問に思っていたところがあった。通訳に『９回継投ノーヒットノーランしてもマウンド行って騒ぐの？』と聞いたら、それで打たれるのが嫌だったから、そこがちょっと難しいところもあった」と、継投ノーヒッターを単独と同様に喜ぶメジャーの流儀に戸惑っていたことを明かした。自身のキャリアでは「中学生の時にノーヒットノーランしたことあるくらい」という今井。初回３四球と不安定だったことには「初めて投げる球場ばかりなので。初回がどうしても探り探り投げてしまう癖がある。どの球場に行っても、スッと立ち上がりに入れるように調整していかないと」と気を引き締めた。