娘への暴行容疑で２５日に現行犯逮捕され、辞任した巨人・阿部慎之助前監督（４７）が２６日、都内で会見を行った。この日の午前に山口オーナーと面会して辞任を申し入れ、受理された。「本日はこのような謝罪の場を設けていただきまして、ありがとうございます。私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、そしてプロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました。そして伝統ある巨人軍の監督の名も汚してしまって。とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいでございます」と頭を下げた。

前日２５日に１８歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕された。都内の自宅で娘をつかんで倒すなどした疑いが持たれていて、「姉妹でけんかしているところを『静かにしろ』と言ったら、言い返してきたのでかっとなった」と供述し容疑を認めているという。

２５日午後７時１０分頃、児童相談所から１１０番通報があった。警視庁が呼気検査をした結果、飲酒していたとみられている。２６日未明に渋谷署から釈放され、車に乗って署を出た。今後は任意で捜査する。

２００１年から巨人一筋で１９年プレーし、強打の捕手として８度のリーグ優勝、３度の日本一に貢献。現役引退後は２軍監督や１軍コーチを務め、２４年から１軍で指揮を執っていた。就任１年目の同年にリーグ優勝。昨年はリーグ３位に終わり、今季はここまで２４勝２２敗でリーグ３位だった。監督通算成績は１７１勝１５０敗１１分け。