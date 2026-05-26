◇ナ・リーグ ドジャース−ロッキーズ（2026年5月25日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。7回無死満塁の絶好機で迎えた第4打席はニゴロだったが、激走が逆転劇を招いた。

1−3の7回、3四死球で無死満塁と絶好の反撃機で第4打席を迎えた。相手3番手左腕・ベルナルディノの初球、低めカーブを積極的に振ったが打球はゴロで二塁手・カストロの元へ。4−6−3の併殺打で打者走者の大谷もアウトの判定が下った。

ただ、激走で一塁に達した大谷は必死にセーフをアピール。ドジャース側のチャレンジによるリプレー検証の結果、判定がセーフに覆り併殺は免れた。この間に三塁走者が生還し1点を返した。

2−3となり、なおも1死一、三塁でベッツが左犠飛を放ち同点に追いつくと、2死二塁からフリーマンの右翼フェンス直撃の適時二塁打で二塁走者の大谷が生還。パヘスも中前適時打で続き、4者連続打点で一挙4点を奪って試合をひっくり返した。

大谷は初回の第1打席は相手先発・ゴードンの第1球、内角スライダーを引っ張って右翼線二塁打にし、2試合ぶりに安打をマークした。3回無死二塁の第2打席はストレートの四球を選んだ。1−2の5回無死一塁の第3打席は左飛だった。

前日24日（同25日）のブルワーズ戦は3打数無安打で、連続試合安打が「9」で止まった。