平日は時間無制限！「大阪マリオット都ホテル」のブッフェにて”ミートフェスティバル2026″を開催中

大阪観光でも大人気の、日本屈指の高さを誇る超高層ビル「あべのハルカス」。上層階に位置する「大阪マリオット都ホテル」の、開放感溢れる窓からは、大阪の景観を望むパノラマが広がります。旬の食材やお料理を心ゆくまで堪能できる、ブッフェレストラン「COOKA」をご紹介します。

COOKA「ミートフェスティバル2026」-多彩な肉料理が揃う贅沢なブッフェ-

2026年5月1日～6月30日まで開催中の、COOKA「ミートフェスティバル2026」-多彩な肉料理が揃う贅沢なブッフェ-。なんと！ランチ・ディナー共に、平日は”時間無制限”にて楽しめます。

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人気メニュー「国産牛ローストビーフ」

シェフが目の前で、料理を提供する”ライブキッチン”では、「国産牛ローストビーフ」を堪能。ボリューム満点のお肉をカットする様子はライブ感満載です。

熱々を届けてくれる嬉しいサービス

「天ぷら」や「ピザ」は、お席にある木のスティックを持ってブッフェカウンターでオーダーすると、出来たてをテーブルまで届けていただける嬉しいサービス。

盛り付けもたのしみながら

好きなお料理を盛り付けてゆくのも、ブッフェでのおたのしみ。お皿に乗りきらないくらいの種類豊富な品数が並んでいます。

お肉好きさんにはたまらない！

人気メニュー「国産牛ローストビーフ」やジューシーな「ポークスペアリブ(グリル)」、ピリ辛で爽やかな「豚肉のしゃぶしゃぶとクスクスのタブレ」など、お肉の旨みを存分に味わえる、お肉尽くしのランチタイム。

映える「こぼれ巻き寿司」

海の幸をたっぷりといただける「こぼれ巻き寿司」。えび・いか・とびこなどの魚介類をかけて自分好みにアレンジするお寿司、巻き寿司や海鮮丼にしたりと、異なる組み合わせは無限大！

スパイスカレー風にアレンジ

ブッフェで楽しみにしている”カレー”は、カラフルなお野菜やお肉で、スパイスカレー風の盛り付けにアレンジしました。異なる具材とカレーの組み合わせで変化する味わいを楽しめます。

スイーツブッフェ並みの品数

スイーツも本格的！ケーキやバームクーヘンに、グラス入りのスイーツなど、どちらも手にとりやすいサイズ感で、スイーツだけでも、ブッフェの元が取れてしまいそうです。

「ハルカスベジフェス！」とのコラボレーションメニュー

5月13日～5月19日までの期間、近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店にて開催していた「ハルカスベジフェス！」とコラボレーションしたお野菜を使用したメニューを提供中。

まるでアトラクションのようなジェラート

カラフルなジェラートは、約10種類ほど、珍しいジェラートを発見！「ハルカスベジフェス！」コラボメニューの「とうもろこしとチョコレートのジェラート」。グルグルと回るケースは、まるでアトラクションのようです。

焼きたての「ストロベリークレープ」

熱々の焼きたてのストロベリークレープ。薄くもちもちの生地には、ホイップやミックスベリーなどをトッピングして、フルーツやジェラートを包んだりしてアレンジもブッフェでの醍醐味です。

スイーツと一緒にティータイム

食後のティータイム♪煌びやかなグラススイーツにケーキ、焼きたての「ストロベリークレープ」、ひんやりとした「ジェラート」。

平日は、時間無制限なので、食後にゆったりとしたティータイムをお過ごしいただけます。

「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」観覧券付きプランが販売中！

2026年3月20日～ 6月14日まで、あべのハルカス美術館にて開催中「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」観覧券付きプランが販売中！ライブキッチン「COOKA」ランチブッフェ ＋ 観覧券の付いたお得なプラン、大阪観光にもオススメです。

大阪マリオット都ホテル

ライブキッチン COOKA

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 大阪マリオット都ホテル19F

電話番号 06-6628-6111

・ランチ

平日11:30～15:00

土日祝11:30～13:00／13:30～15:00（2部制）

※お料理のご提供は、閉店時間の30分前までとさせていただきます。

・ディナー

平日17:00～21:00 （L.O.20:30）

土日祝17:00～19:00／19:30～21:30（2部制）

※平日は、お料理のご提供を閉店時間の30分前までとさせていただきます。

土日祝17:00～21:30

※2部制（120分）

ランチ：大人6,000円／シニア4,500円／小学生2,400円／幼児(3歳以上) 1,000円

ディナー：大人7,600円／シニア5,700円／小学生3,500円／幼児(3歳以上) 1,300円

「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」観覧券付きプラン

ライブキッチン「COOKA」ランチブッフェ ＋ 観覧券：7,100円

ランチ(フリーフロー・ソフトドリンク込み)

平日11:30～15:00

土日祝11:30～13:00／13:30～15:00（2部制）

※お料理のご提供は、閉店時間の 30 分前までとさせていただきます。

※詳しくは公式HPをご覧ください。