◇ア・リーグ アストロズ9―0レンジャーズ（2026年5月25日 アーリントン）

アストロズの今井達也投手（28）が25日（日本時間26日）、敵地でのレンジャーズ戦に先発し、6回無安打無失点の好投を披露。4月4日（同5日）アスレチックス戦以来、51日ぶりとなるメジャー移籍後2勝目を挙げた。チームは継投でのノーヒットノーランを達成し、4連勝となった。

制球に苦しんだ初回を無失点でしのぎ、自らのリズムをつかんだ。初回、先頭のピダーソン、2番・オスナに連続四球。3番・ニモはスライダーで二ゴロ併殺に仕留めたが、2死三塁から4番・デュランにも四球を与えた。定まらない制球に、マウンド上でわずかに首をかしげるシーンもあったが、それでも2死一、三塁からカーターをスライダーで中飛に打ち取り、何とか初回を無失点で終えた。

2回以降は完全に自らの投球を取り戻した。初回に24球を要したが、2回は14球、3回は11球でそれぞれ3者凡退。4回は先頭打者のニモに11球粘られた末に四球を与えたが、次打者・デュランを内角シンカーで注文通りの二ゴロ併殺。結果的にこの回も3人で終え、胸を張ってベンチへと戻った。

5、6回も危なげなく3者凡退。直球を軸にスライダー、スプリットなどを効果的に配球し、2回以降はストライクゾーンの中で勝負することを徹底。安定感を示し、この日の役割を終えた。

試合後、地元中継局「SCHN」はクラブハウスでの今井が取材を受ける様子を放送。今井は守備陣への感謝を口にした。3回無死、ヘルマンの放った中堅方向への強烈なゴロを、二塁寄りに守っていた遊撃手・ペーニャが倒れ込みながら逆シングルで好捕。素早い一塁へのワンバウンド送球で出塁を阻止した。22年に遊撃手部門のゴールドグラブを獲得している名手の実力を目の当たりにし「これがメジャーのゴールドグラブかと思いました」と感嘆。

5回には左中間深くへの打球を2本、ランニングキャッチした中堅手・マイヤーズにも「アストロズの入団が決まった時に言われたんですけど。センターフライは全部取ってくれるからって。改めて守備範囲の広さに感動したというか、凄いなと思いました」と感謝しきりだった。

7回をオカート、8回からはメジャデビュー戦となったサンタが2イニングを無安打無失点に封じ、球団史上5度目の継投ノーヒットノーランを達成。ポストシーズンも含め、18度目のノーヒッターとなった。日本投手の継投ノーノーへの関与はカブスの今永昇太が24年9月4日（同5日）のパイレーツ戦で7回無安打無失点と好投し、3投手で達成して以来、2人目となった。