21日に東京ドームで行われた卒業コンサートをもって乃木坂46を卒業した梅澤美波（27）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。乃木坂46の「公式お兄ちゃん」とのショットを投稿した。

梅澤は「乃木坂工事中ラスト出演になります。卒業式、してもらっちゃいました！ 観てください！！」とセーラー服姿で、お笑いコンビ、バナナマン・設楽統とのツーショットを投稿。2人の横には現在休養中の日村勇紀のイラストも描かれていた。卒業コンサート直後の設楽とのショットも公開した。

24日に放送されたテレビ東京系「乃木坂工事中」が乃木坂46として最後の出演となった。「ありがとうキャプテン！ 梅澤美波卒業式」企画が放送された。

日村は現在、体調不良により休養中。所属事務所は4月28日「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と発表した。

日村はコンビで8本、個人でも3本のテレビ番組レギュラーを務めている。

梅澤は16年9月に3期生として乃木坂46に加入。グループの3代目キャプテンを務めた。