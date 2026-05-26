19年ぶり福島開催 昨年覇者・稲垣那奈子は佐久間朱莉らと同組
＜リゾートトラスト レディス 事前情報◇26日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞今週の国内女子ツアーは福島県開催。上田桃子が制した2007年大会以来、19年ぶりにグランディ那須白河ゴルフクラブで開催される。
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昨年覇者・稲垣那奈子は佐久間朱莉、河本結との組み合わせ。初日は午前8時30分に1番からティオフする。2週連続優勝がかかる入谷響は“飛ばし女王”のアマチュア・後藤あい、金澤志奈とラウンドする。開催地の西郷村出身の高久みなみは都玲華、イ・イェウォン（韓国）とプレー。同じく福島県出身の蛭田みな美は永井花奈、仲村果乃とのペアリング。賞金総額は1億4000万円、優勝者には2520万円が贈られる。菅楓華、小祝さくら、高橋彩華、桑木志帆らは次週の海外メジャー「全米女子オープン」（6月4日開幕、リビエラCC/カリフォルニア州）を見据え、今大会の出場を見送った。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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