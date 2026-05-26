原英莉花、西村優菜らにとって全米女子OP出場のラストチャンス 米女子3日間大会に日本勢8人出場
＜ショップライトLPGA 事前情報◇26日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー71＞今週の米女子ツアーは、年間で2試合しかない3日間大会が29日に開幕する。日本勢は8人が出場する。
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次週6月4日開幕の「全米女子オープン」出場権を持たない選手にとっては、切符獲得をかけた最後のチャンスとなる。対象となる選手が優勝すれば、名門・リビエラCC（カリフォルニア州）で開催される本戦出場が決定する。日本勢では原英莉花、馬場咲希、西村優菜、櫻井心那がその対象者。今大会は世界ランク1位のネリー・コルダ（米国）、同2位のジーノ・ティティクル（タイ）ら好調のトップ勢が不在。世界トップ20でエントリーしているのは、7位のチャーリー・ハル（イングランド）、15位のチェ・ヘジン（韓国）、18位の岩井明愛、20位の岩井千怜の4人のみ。山下美夢有（8位）、西郷真央（16位）らも欠場という状況で、チャンスは広がる。このほか、渋野日向子、吉田優利が出場。渋野は昨年の全米女子オープントップ10による資格で、吉田は予選会を通過してリビエラ行きを決めている。今季は苦しいシーズンが続いているが、この“前哨戦”で弾みをつけたい。賞金総額は200万ドル（3億1600万円）がかけられ、優勝で得られるポイントは4日間の平場大会と同じ500ptとなる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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