お笑いコンビ「シソンヌ」の長谷川忍（47）が、25日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。自身の交友関係の“秘密”が明かされた。

同番組に、ともにゲスト出演したお笑いタレント・ヒコロヒーの他、広瀬すず、橋本環奈、山本舞香ら、今をときめく女優陣とも親交がある長谷川。

MCのMEGUMIが「自分からご飯に誘ってるんですか？」と聞くと、「言われて行くことが多い」と話したが、ヒコロヒーは「長谷川さんちのリビングが超いいんですよ」と、自宅を訪れた際のエピソードを披露した。

2017年に結婚した長谷川の妻について、ヒコロヒーは「奥様も最高やし、長谷川さんの友達の8割は奥様に会いに行ってる」と説明。長谷川は「言うなよ、そのからくりを」とツッコみつつ、「1回外でご飯に行っても、だいたい2回目は自分の家に来る」と打ち明けた。

そして「そのあと嫁さんと仲良くなるんで、みんな」というと、ヒコロヒーは「社交的ですし明るいですし、美しいですし、ノッてもくれます」と長谷川の妻の人柄を絶賛。「ワシが“あいつ、ふざけやがって〜”とか言ったら、オモロい感じで乗っかってもくれます」と話した。

これに長谷川は「たしかに一緒になって悪態ついてる時があるもんな」と納得。ヒコロヒーが「それが面白い。めったに見せない感じでポロって言うのがオモロかったり。ホント素敵なご家庭」と褒めると、この日が長谷川と実質初対面だったMEGUMIは「1回ご飯を挟まないで家に行ってもいいですか」とリクエストしていた。