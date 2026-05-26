新潟県上越市で5月18日、ホームセンターのペットショップから体長1mを超えるヘビ1匹が逃げ出していた事案で、1週間以上が経った26日、警察はホームセンター内でヘビが見つかったと発表しました。



18日からいなくなっていたのは、東南アジアに生息するヘビ「マラヤン ブラッド パイソン」1匹です。



ヘビの体長は1メートルから1メートル30センチほど、茶褐色のまだら模様で、毒はありません。18日朝に店の従業員が確認したところ、飼育ケースの一部が割れ、ヘビは姿を消していました。



警察によりますと、26日午前11時前、ヘビの捜索にあたっていた従業員が脱走したヘビの売り場から10メートルほど離れた、水槽が売られている商品棚のすき間で、生きた状態のヘビを発見。



水槽は段ボールで梱包されていて、ヘビは商品棚の一番下に置かれた段ボールと上棚の間、約4センチのすき間にもぐりこんでいたということです。



当時、店は営業時間中でしたが、買い物客や従業員にけがはありませんでした。

5月18日午後6時半ごろ、上越市下門前のホームセンターにあるペットショップから「飼育ケースの一部が割れており飼育ケースからヘビがいなくなった」と警察に通報がありました。



いなくなったのは、東南アジアに生息するヘビ“マラヤンブラッドパイソン”1匹で体長は1m～1m30cmほどでした。



茶褐色でまだら模様のマラヤンブラッドパイソンは夜行性で毒はないものの、人が手を出すと噛みつかれる恐れもあり、警察は警戒活動を行うなど注意を呼びかけてきました。



そして26日午前10時50分ごろ、所在不明となっていたヘビがホームセンター内で生存状態で発見されたということです。