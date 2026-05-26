【App Store iPhoneゲームチャート】『[777Real]パチスロ 炎炎ノ消防隊』初登場TOP3入り（5/18〜24）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年5月18日〜24日）では、「無料ゲームチャート」1位を『フォートナイト』が獲得。新作としては3位に『[777Real]パチスロ 炎炎ノ消防隊』が初登場した。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆SANKYOの人気パチスロ機が無料ゲームアプリ版で登場
1位の『フォートナイト』は、Epic Gamesによる人気オンラインゲームのiOS版。プレイヤーは、タイクーン、デスラン、ゾンビサバイバルなど、無料のデベロッパー制作の数千におよぶ島でフレンドと一緒にゲームを楽しむことができる。前週10位圏外から首位に急上昇した。
2位は、カジュアルパズルゲームの『Arrows GO!』。4方向を示す多くの矢印から、4方それぞれに障害物なく進める矢印を選択し脱出させていき、最終的にすべての矢印を取り除けたらステージクリアとなる。それぞれのステージに時間制限はなく、どんな時も自分のペースで遊べるのがうれしい。
3位に初登場した『[777Real]パチスロ 炎炎ノ消防隊』は、SANKYOの人気パチスロ機『パチスロ 炎炎ノ消防隊』をゲーム化した作品。サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real（スリーセブンリアル）」から、アプリ版がリリースされた。
◆有料ゲームチャートでは、『Minecraft』が首位をキープ
一方、「有料ゲームチャート」1位は、上位常連の人気作『Minecraft』が獲得し、前週に続き首位をキープした。同作は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
続く2位には『スイカゲーム-Aladdin X』、3位には『妖怪ウォッチ1 スマホ』がランクイン。
2位の『スイカゲーム-Aladdin X』は、ゆるいキュートなイラストが特徴のシンプルなフルーツパズルゲーム「スイカゲーム」のiOS版の公式アプリ。2024年元日のリリースから2年以上を迎えたが、今なおダウンロードを伸ばしている。
4月20日〜26日の調査で1位に初登場以降、人気をキープしている『ダンジョンウィズイン』は、今週4位にランクイン。これで5週連続のTOP10入りとなった。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆SANKYOの人気パチスロ機が無料ゲームアプリ版で登場
2位は、カジュアルパズルゲームの『Arrows GO!』。4方向を示す多くの矢印から、4方それぞれに障害物なく進める矢印を選択し脱出させていき、最終的にすべての矢印を取り除けたらステージクリアとなる。それぞれのステージに時間制限はなく、どんな時も自分のペースで遊べるのがうれしい。
3位に初登場した『[777Real]パチスロ 炎炎ノ消防隊』は、SANKYOの人気パチスロ機『パチスロ 炎炎ノ消防隊』をゲーム化した作品。サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real（スリーセブンリアル）」から、アプリ版がリリースされた。
◆有料ゲームチャートでは、『Minecraft』が首位をキープ
一方、「有料ゲームチャート」1位は、上位常連の人気作『Minecraft』が獲得し、前週に続き首位をキープした。同作は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
続く2位には『スイカゲーム-Aladdin X』、3位には『妖怪ウォッチ1 スマホ』がランクイン。
2位の『スイカゲーム-Aladdin X』は、ゆるいキュートなイラストが特徴のシンプルなフルーツパズルゲーム「スイカゲーム」のiOS版の公式アプリ。2024年元日のリリースから2年以上を迎えたが、今なおダウンロードを伸ばしている。
4月20日〜26日の調査で1位に初登場以降、人気をキープしている『ダンジョンウィズイン』は、今週4位にランクイン。これで5週連続のTOP10入りとなった。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。