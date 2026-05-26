河川の氾濫や土砂災害が発生する危険性の高まる出水期を前に、新潟県は新たな気象情報に基づき、命を守る行動を取るよう呼びかけました。

5月26日、新潟地方気象台や県の危機対策課などが呼びかけたのは、これから迎える出水期に向けた事前の備えや心構えについてです。



29日から防災気象情報の名称や基準が変更となり、河川の氾濫・大雨・土砂災害・高潮の4つの事象について、5つのレベルで住民が取るべき避難の目安が示されます。



警戒レベル5では、すでに命の危険が迫っているとして、レベル3で高齢者など避難に時間のかかる人が、レベル4では全員が危険な場所から避難する目安となります。



【県危機対策課 川辺英昭 課長】

「市町村からの避難情報の発令や気象台から防災気象情報が発表されるが、実際に避難行動を取るのは皆様ご自身。自らの命は自らが守るという意識を持って、確実に避難行動を取るようにお願いしたい」



県はまた、県公式アプリの『新潟県防災ナビ』を活用し、自宅がある場所の災害リスクを事前に確認しておくなど、出水期を前にした備えを呼びかけています。