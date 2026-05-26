停滞する梅雨前線の影響で、喜界島付近では26日朝、1時間におよそ70ミリの非常に激しい雨が降ったとみられます。奄美地方はこのあと昼すぎにかけて、線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。

気象台によりますと、奄美地方に停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になっています。喜界島付近では解析雨量で、午前7時半までの1時間におよそ70ミリの非常に激しい雨が降ったとみられます。

現在、喜界町と十島村に大雨警報が発表されています。奄美地方ではこのあと昼すぎにかけて、線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。土砂災害、低い土地の浸水に警戒が必要です。

気象台によりますと、奄美地方に停滞する梅雨前線は27日にかけ九州に北上する見込みです。このため、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、26日夜はじめごろから27日夜のはじめごろにかけて、1時間に最大40ミリの激しい雨となるおそれがあります。

気象台は、土砂災害、低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。

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